La Mallorca pop de Llorenç Garrit

redacción palma

04.06.2018



Después de Paraules de Ciment y By your Side, colecciones inspiradas en el pop art y al más puro estilo de la cartelería de postguerra y con referencias al arte urbano, siendo la última mostrada en Nueva York, Llorenç Garrit (Santanyí, 1981) estrena en ME by Meliá PopLand. Una evolución directa de su obra anterior que le ha llevado a exponer alrededor del mundo. La inauguración de las obras será este martes día 5, a las 18 horas. Contará con una presentación a cargo del artista que incluirá un cóctel.



En PopLand, Garrit hace una introducción a la temática más paisajística, sin perder la fuerza reivindicativa que impregna sus obras. Mirar a través de los ojos de Garrit es como volver a ver por primera vez las maravillosas calas o estructuras rocosas que conforman Mallorca. Un paseo en llaüt en unas aguas turquesamente mediterráneas. También es un recorrido por la cartelería pop repleta de caras y expresiones. Es el relato de un contrapunto: del paisaje al arte urbano, todo macerado con el lenguaje personal y propio del artista.



La distribución del espacio, el juego con la no acción, provocan un contraste marcado entre el blanco y los colores más luminosos. Influenciado por la estética pop art, el arte asiático y el cómic, Garrit mezcla diferentes técnicas para desarrollar este relato, como la tinta, el acrílico, la tempera, el grafito? Es una obra que se aproxima a la composición o elaboración digital, pero que se hace totalmente a mano. En definitiva, PopLand invita a contemplar el lenguaje personal y propio de Garrit, y la historia de su arte, que parte de Mallorca y se eleva más allá de las fronteras del mundo.