Microteatro para Can Balaguer

La prisión, los cines Metropolitan, el Mustang Ranch, las Galerías Velázquez, el Castillo de San Carlos, el antiguo parque de bomberos o el Palma Arena son algunos de los escenarios que han inspirado piezas de microteatro. Tras dos años sin celebrarse,retoma esta fiesta del teatro breve con. Así, las salas del casal han servido de inspiración a los dramaturgospara crear seis piezas de teatro breve. El espacio es un personaje más. De hecho, los autores visitaron Can Balaguer para luego poder escribir sobre la sala donde querían ubicar la trama. "Las salas han inspirado a los dramaturgos que han creado seis piezas que comprenden desde el siglo XVII hasta la actualidad, incluso, una de ellas es futurista. Hay una cata de cada siglo de esta casa", ha especificadode El Somni Produccions.

Los obras, de 15 minutos de duración, se representarán del 8 al 10 de junio y del 15 al 17. Porcel ha especificado que Microteatre per Balaguer surge de un encargo del propio ayuntamiento de Palma. "Queríamos abrir Can Balaguer como un espacio de cultura y pensamos que el microtetro es una buena manera de invitar a los ciudadanos a conocer el casal", ha explicado el responsable municipal de Cultura, Llorenç Carrió. El productor ha reconocido que al tratarse de "un encargo", han seleccionado a dedo tanto los autores como los directores y los intérpretes. "Normalmente hacíamos una convocatoria abierta pero en esta ocasión hemos hecho una excepción y hemos seleccionado aquellos dramaturgos y dramaturgas que mejor podrían inspirar unas obras basadas en estas salas". La iniciativa cuenta con la financiación del Consell de Mallorca. "Joan Porcel no inventó la pólvora pero fue quien introdujo el microteatro en la isla, una iniciativa que ha permitido llevar el teatro a sitios que no esperábamos como la prisión o las Galerías Velázquez. El microteatro pone en valor espacios donde nunca se nos ocurriría ver teatro", ha señalado el director insular de Cultura, Rafel Creus.

La presentación de Microteatre per Balaguer ha empezado con breve representación de Manu Dei, la pieza escrita por Rafel Gallego, dirigida por Josep Ramon Cerdà e interpretada por Bàrbara Nicolau y Joan Manel Vadell, quien ha confesado que se siente fascinado por el teatro breve. "Siempre me ha gustado. Es muy interesante porque uno tiene el público muy cerca y también porque te permite salir del espacio teatral propiamente dicho. Es muy intimista y el espacio es un personaje más", ha remarcado Vadell que en esta comedia sacramental se mete en la piel de un obispo. La pieza traslada al espectador a una Palma del siglo XVII donde la aristocracia y la nobleza se disputan el poder y la relevancia social. Es un juego de confabulaciones y apariencias donde el arte y la iglesia juegan un papel definitivo.

Xavi Núñez dirige a Toti Fuster y Albert Mèlich en L´univers ens tornarà el nostre boomerang de Jaume Miró, un drama que plantea el conflicto de qué pasaría si tuviéramos la oportunidad de cambiar la historia. "El público será partícipe de este dilema", ha dejado caer su director. Una ficció gastronómica y futurista es la que ha creado Xavi Uriz con Tot el que és sòlid s´esvaeix en l´aire, dirigida por Luca Bonadei e interpretada por Alexandra Palomo y Santi Pons. Miquel A. Torrens, Rodo Gener y Pedro Mas protagonizan la comedia Usos i costums d´un vampir nobiliari que firma y dirige Sergio Baos mientras que Marta Barceló es la autora del drama Terratrèmol(s). Joan M. Albinyana dirige a Marga López en esta pieza que cuenta ocn la música de Àlex Tejedor. Alba Flor y Sofía Muñiz son las actrices de Llet triada, un drama de Bernat Molina.

Las entradas para esta edición de Microteatre per Balaguer se pueden adquirir en www.elsomniproduccions.com por 3,5 euros la pieza.