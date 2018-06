Zahara: "Ser dueña de mi trabajo es mi mayor satisfacción"

Zahara (Úbeda, 1983) es una deliciosa caja de sorpresas. Creció exponencialmente con el disco Santa encontrando el lugar perfecto para desahogar sus inquietudes y emociones, un disco que bascula entre la pureza y el hedonismo más liberado. En el concierto de este sábado en Lloseta presentará los temas del EP Primera Temporada, versiones de temas que suenan en series de televisión.

-¿En qué consistirá el concierto que ofrecerá este sábado en Mallorca?

-Voy en formato trío, junto a Martí Perarnau (sinte, guitarra y coros) y Chapo González (bajo y coros). Tocaremos el EP que acabo de estrenar, Primera Temporada, y canciones de todos mis discos. Ya que estuve presentando Santa hace un par de años quiero ofrecer algo diferente al público, así que tanto la puesta en escena como el repertorio será lo suficientemente distinto para que quien estuviera allí y vuelva este sábado sienta que ve algo nuevo.

-¿Cuándo empezó a engancharse a las series de televisión?

-Me recuerdo con doce años viendo Expediente X frente a la televisión y con el teléfono al lado para hablar con mi mejor amiga Celia comentando en la publicidad cada escena. Todo empezó ahí, pero no fue hasta Lost que me enganché a esa manera de narrar. Mi serie favorita durante muchísimo tiempo ha sido A dos metros bajo tierra y actualmente veo muchas series porque es el formato que mejor se adapta a mi tipo de vida. Con un niño de ocho meses, ver películas en casa me parece una odisea. Más por la poca energía que tengo que por el tiempo.

-¿Qué le motivó a hacer versiones de esos temas de series?

-Todo empezó con Senza un perché. Viendo El joven Papa de Sorrentino llegué a esa maravillosa escena en la que se baila esta canción. Me quedé enamorada en el momento. Ya embarazada la ponía en casa y se la canté a mi hijo en cuanto nació. Tenía ganas de grabarla y pensé que había tantas buenas canciones dentro de las series que estaría bien hacer algo más que esa canción.

-He de reconocer que me impactó mucho la banda sonora de la primera de True Detective, pero la de The Deuce es increíblemente maravillosa. ¿Qué le parecen?

-Pues como son series que no he visto no te puedo decir. Las series se han convertido en un lugar al que acudir no sólo a entrenerme sino a conocer buena música, así que tomo nota de tus propuestas.

-¿Por qué ha elegido Narcos, The Young Pope, House o 13 Reasons Why? ¿Por la música en sí o por el contenido de las series?

-Tenía claro que quería hacer Senza un perché y la cabecera de Narcos me volvía loca desde que vi el primer capítulo. Con The Night We Met me pasó algo parecido a con El joven Papa. La canción está dentro de un capítulo pero tienen mucha relevancia en la escena y a su vez esa escena dentro de la serie. Quería elegir canciones que me gustaran pero que las series a las que pertenecían me interesaran también. House no es una de mis series favoritas, pero sí que creo que es la mejor serie procedimental que he visto y me marcó mucho eso de tener un protagonista al que odiaba y amaba con la misma intensidad. Las cuatro me parecen buenas series, pero la belleza de El joven Papa es insuperable.

-¿Este EP es un capricho, un entretenimiento hasta que llegue su próximo largo en otoño?

-Exactamente. Era algo que me apetecía hacer pero también un regalo para los fans hasta que llegara el nuevo disco. No tiene relación con Santa ni con lo que vendrá, de hecho las canciones no tienen coherencia estilística entre sí, pero me apetecía que fuera así. Algo libre, divertido y bello.

-¿La cosa irá de religión en su próximo disco? ¿Seguirá sacándolo con su propia discográfica?

-Jajaja. No, no creo. Santa fue un disco, no temático, pero sí bastante coherente. El siguiente lo será, pero con su propio tema. Eso sí, parece que será continuista con respecto a Santa y lo sacaré con mi sello.

-Haga un vaticinio: ¿se ve volviendo a una discográfica o se ve más consciente de su propia autoría en el futuro?

-No sé qué pasará en el futuro. Para éste incluso me planteé reunirme con ellas, pero cuando empecé a esbozar lo que quería hacer con las canciones, el formato, el concepto€ me di cuenta de que una discográfica me pondría muchos problemas. Lo más difícil fue crear el sello y eso ya lo tengo, así que para este disco tenía bastante sentido hacerlo yo. Si más adelante me veo necesitada o tienen algo interesante que ofrecerme escucharé, pero ser dueña de mi trabajo es mi mayor satisfacción.

-Leo la sinopsis de Trabajo, piso y pareja y veo poca luz al final del túnel. ¿Cómo se puede ser feliz en el panorama que nos describe la novela?

-Bueno, creo que hay felicidad en la búsqueda de esa felicidad, ¿no? O al menos, diversión. Pero es verdad que es difícil compaginar nuestras pasiones profesionales y personales y conciliar. Llegamos demasiado tarde a tener una estabilidad y cuando la conseguimos igual somos demasiado mayores para disfrutarla o plantearnos tener hijos, por ejemplo. Estoy rodeada de gente de 40 años que ahora tiene el sueldo y la tranquilidad suficientes para ser padres, pero no tienen la energía.

-¿No cree que estamos mejor que nuestros padres?

-Pues depende. Mis padres se lo han montado genial. Se adoran, tienen un trabajo que les hace feliz, mucho tiempo libre€ Nosotros tenemos muchas opciones, pero eso no siempre da la felicidad. Sí que creo que hemos conquistado muchas cosas, que tenemos acceso a profesiones que ni existían, pero a la par estamos tan obsesionados con encontrar nuestra propia individualidad que nos hemos olvidado, al menos a veces, de que pertenecemos a una sociedad con otros seres humanos. Igual deberíamos empezar a trabajar más la empatía que el buscarnos a nosotros mismos.

-¿Dónde suele encontrar la inspiración para escribir sus trabajadas letras: dentro o fuera de usted?

-Principalmente dentro, pero no tiene por qué ser autobiográfico, pero sí que me afecte o conozca o haya vivido. Cuando conecto con lo que quiero contar lo hago mejor y sobre todo lo interpreto mejor.

-Su tío Joaquín Sabina afirma: "La letra debe tener rabia, servir como un hombro para el que llora, ser solidaria con el que sufre y algo más que nadie sabe lo que es y es lo único que importa, la magia". ¿Esta también es su fórmula?

-Creo que depende de las canciones. Hay veces en que las letras son puzzles, o imágenes, ideas abstractas. Una letra no tiene por qué consolarnos siempre. Yo escucho muchísima música que me emociona y de la que no sé qué dicen, al menos de primeras, pero consiguen consolarme casi tanto como una que haya compuesto yo. Pero sí que creo en lo de la magia. Las buenas canciones tienen algo que no sabes de dónde viene, quién lo puso ahí, de dónde salió y eso forma parte del encanto de la música y de las canciones. Lo indescifrable dentro de lo previsible.