La ganadora de dos Grammy Cécile McLorin Salvant cantará en sa Pobla

Cécile McLorin Salvant (Miami, 1989), la gran revelación del jazz vocal, estará en sa Pobla el próximo verano. Será la encargada de abrir la programación del 24 Festival Internacional Mallorca Jazz sa Pobla. La vocalista de jazz con más premios y honores en los últimos tiempos –Mejor Cantante de Jazz para la revista Down eat y dos merecidos y prestigiosos Grammy al Mejor Albúm de Jazz Vocal en 2016 por For One to Love y en 2018 por Dreams & Daggers, algo que nadie en los 64 años de historia de los Grammy había logrado– ha anunciado su concierto para el próximo 30 de julio en su página web. Su actuación será de pago y se realizará en la céntrica y acogedora plaza Alexandre Ballester.

Aunque hasta las próximas semanas no se dará a conocer la programación completa del Festival de sa Pobla, organizado por el Ayuntamiento con la colaboración del Departament de Cultura del Consell y la Fundació Mallorca Turisme, la participación de Cécile es un adelanto.

Su cuarto disco, Dreams & Daggers, confirma que la joven norteamericana, de solo 28 años, aspira firmemente a ser una de las grandes estrellas junto a algunas de sus principales influencias: Betty Carter, Sarah Vaughan o Bessie Smith.

Frente a la suavidad del jazz vocal que promocionan algunas multinacionales, Cécile McLorin Salvant es una cantante de jazz verdadera, una artista integral con un espléndido y cuidado repertorio que incluye sorprendentes composiciones propias o inigualables versiones, arropada por un sólido trío que brilla con luz propia, dirigido por el excelente pianista Aaron Diehl.

Por otra parte, el batería y compositor Jimmy Weinstein repetirá como coordinador del proyecto pedagógico Seminario Internacional de Jazz con la Traveling School, en la decimotercera edición de esta iniciativa. Este año propone una serie de novedades, además de continuar con el seminario para músicos de iniciación al jazz y de un nivel intermedio, se programan dos seminarios más para músicos profesionales. Un laboratorio de improvisación para gran grupo con el compositor mallorquín Toni Vaquer, y otra clase magistral con una de las innovadoras del jazz vocal, Jay Clayton, una grande del jazz de vanguardia y de la música contemporánea.

Los seminarios concluyen con conciertos en el escenario central de la plaza Mayor donde se ponen en directo los conceptos aprendidos durante estos días, cumpliendo así los objetivos de un proyecto educativo abierto a una apuesta por nuevos valores dentro de la música del siglo XXI.