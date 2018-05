Marisa Rojas, de estreno

La cantante(Marratxí, 1970) está de estreno. El próximo viernes 1 de junio presenta en el Espai Xocolat (Carrer Font i Monteros, 20.30 horas) su nuevo proyecto,, una propuesta a caballo entre el pop, el rock, el soul y la fusión que se sustenta en la revisión de canciones suyas ya publicadas en alguno de sus tres discos publicados –el último hace ya más de 15 años, Vent Salat– y en la adaptación de temas de, entre otros grandes de la música.

"The Vindaloo son tres músicos estupendos que ya tocaban juntos, el guitarrista Joan Miquel Sancho, el teclista y bajista Jaume Padrós y el batería Sergi Tomás. Buscaban una cantante y pensaron en mí. Vinieron a mi casa y me propusieron que lo probara. Estoy muy contenta, sorprendida y un poco nerviosa. Me siento responsable de todo lo que vaya a pasar a partir del viernes. Pero estoy convencida y bien arropada. Disfruto en los ensayos. Con 47 años y con un bagaje de 28 años en los escenarios, me enfrento a otra manera de estar y a otra manera de cantar", reflexiona la cantante afincada en Capdepera.

Marisa Rojas lleva toda la vida cantando. Ya lo hacía con sus abuelos, entonando habaneras; luego pasó por un coro; ya con 18 años montó Sin Comentarios, tocando rockabilly; y luego saltó a la popularidad haciendo duetos con Tomeu Penya€ Pero aclara: "Nunca he buscado vivir de esto y dedicarme solo a ello. Siempre lo he enfocado como un disfrute y no como una obligación. Para mí la música es una válvula de escape. No puedo estar sin cantar. Si no lo hago, me pongo triste y nerviosa. Yo trabajo en el ayuntamiento de Capdepera desde los 18 años, y siempre he podido compaginar el cantar con mi trabajo, que es de cara al público y me encanta".

Aunque no se haya bajado de los escenarios, porque últimamente andaba con Rafel Aguiló, en formato dúo, por fiestas privadas, garitos y diferentes hoteles, puede hablarse de una nueva etapa en Marisa Rojas. "Cuando escucho mi voz en los tres discos publicados es una voz mucho más blanca, más delgada, con mucha intensidad pero con menos cuerpo. Ahora, en los ensayos que grabamos con The Vindaloo, me oigo cantar con un registro que ha crecido, tanto en agudos como en graves, y uso la voz de otro modo, con más presencia, más respiración, más madura€ A mí me gusta más ahora, antes me resultaba más chillona, sinceramente".

Una nueva aventura que tendrá vida más allá de Xocolat. "Queremos dar más conciertos, y componer nuevas canciones propias. Nos gustaría que hubiera un disco, pero aún es pronto", aclara.