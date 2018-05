Pep Noguera presenta Trans-plantar en Terrassa

aterriza mañana a lascon su, un monólogo que sirve para. El actor mallorquín sufrió diabetes y le tuvieron que transplantar el riñón y el páncreas. La actuación está incluida en las actividades del Día del Donante que organiza la Asociación de Transplantados Hepáticos de Cataluña.

Trans-plantar surge de la inspiración y la experiencia vivida por Noguera, y pone el acento en el colectivo de personas trasplantadas en clave de humor. Noguera, se desnuda ante el público, sale sobre el escenario solo y dejando colgadas pelucas y lentejuelas, originando una nueva atmósfera en el teatro, un contacto directo con la platea, acercándose a los espectadores, creando debates, generando una fórmula interesante y novedosa.

"No es fácil representar Trans-plantar porque me emociono todas las veces que lo interpreto. Es mi manera de dar las gracias a quien me ha dado vida y a todas las personas que me han ayudado a seguir mirando el futuro con alegría", confiesa Noguera que hace hincapié en que "la alegría y la actitud positiva son fundamentales para la recuperación y afrontar este camino". "Quiero seguir donando sonrisas", admite el actor.