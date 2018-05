Caterina Ross, galardonada en los Global Music Awards

Otro premio para Caterina Ross. La cantante y compositora mallorquina ha sido distinguida con la Medalla de bronce de los Global Music Awards de Estados Unidos, en la categoría de Mejor canción, por All my life, tema incluido en su disco Pieces of me.

Un galardón que a su autora le reporta "satisfacción y mucha alegría" y que se suma a otros "hitos" alcanzados este año, como un cuarto puesto en los 16 International Film Festivals de la India celebrados en Jaipur este mes de mayo, el premio a la Mejor canción original para una película y Mejor videoclip en los American Tracks Music Awards de Los Angeles (Estados Unidos), y la victoria en el Five Continents International Film Festival de Venezuela, por su canción Solo me queda soñar, compuesta en 2010 y publicada en su disco Remixed.