Barbet Schroeder, Roland Joffé y Dennis Cooper, en el Atlàntida Film Fest

La controversia, la generación presente y distópica, los nacionalismos o la identidad LGTBI+ son los principales ejes temáticos de la octava edición del Atlàntida Film Fest que traerá a la isla a Barbet Schroeder, Dennis Cooper y Roland Joffé, que recibirá el premio honorífico de la Mallorca Film Commission en la gala de clausura el 1 de julio. El festival levantará el telón el 25 de junio y en su tercer año en Palma como sede presencial duplica el número de proyecciones. Su director Jaume Ripoll traduce el certamen en cifras. Así, los cinéfilos podrán disfrutar de manera gratuita de 40 proyecciones (entre elas, 15 estrenos nacionales y cuatro mundiales), cinco conferencias, nueve conciertos y más de 60 invitados en un festival que tiene Europa como tema central. También estrena tres nuevos espacios: Es Baluard, Can Balaguer y la antigua prisión de Palma

El caso Kurt Waldheim, un incisivo retrato del pasado nazi de quien fuera Secretario General de Naciones Unidas, inaugurará el 26 de junio en Bellver el certamen que traerá a la isla dos directores nominados al Oscar. Barbet Schroeder presentará por primera vez en nuestro país El venerable W. mientras que los cinéfilos podrán disfrutar de The Forgiven del homenajeado en esta edición Roland Joffé. El controvertido novelista norteamericano Dennis Cooper presentará su debut como director, Permanent Green Light el 1 de julio en Es Baluard. En ella un grupo de adolescentes investigan cómo inmolarse.

Y si la controversia es uno de los temas del certamen, Ripoll avanza que "otra trifecta de directores que dará que hablar" es la formada por Kikol Grau, Nacho Vigalondo y Carlo Padial. Histeria de Catalunya es una película colectiva coordinada por Grau y que cuenta con piezas dirigidas por Andrés Duque, María Cañas y Padial. Precisamente Padial y Vigalondo se enzarzarán en una batalla de pantallas en la que se sucederán imágenes de películas que Hoy serían delito, una de las cinco conferencias del festival, que también analizará en sus ponencias el Mayo del 68, El año del #Me too, Shakespeare en el cine y Los sótanos de Bruselas. Y la controversia seguirá con Holiday de Isabella Eklöf, "un debut excepcional" y "una de las películas más controvertidas del año". Se proyectará el día 27 en Ses Voltes y "como hay una escena que puede herir sensibilidades, cuando llegue dicha escena la pantalla se fundirá a negro y los que decidan verla, lo podrán hacer a través de sus dispositivos móviles".

Ni jueza, ni sumisa; The great european cigarrette mistery, No intenso agora, Meteors, A violent life, After the war, La otra cara del mundial o Daliborek, el youtuber nazi son proyecciones que ayudarán a entender mejor el pasado y el presente de Europa.

El día 28, apunta Ripoll, el Atlántida festejará el Día del Orgullo LGBTI+ dedicando toda su programación a analizar este movimiento desde la ficción a través de Playing the Part, Queerama y Postcards from London. Diario de mi mente inaugurará la apertura de la antigua prisión de Palma mientras que el cine balear será protagonista con los estrenos de Retorno de Marcos Callejo, Samantha Hudson, una historia de fe, sexo y electroqueer de Joan Porcell y el corto Víctor Uris, el camino del blues de Javier Pueyo. Rocío Márquez, One Paht, Bea Pelea, Joe Crepúsculo y Meneo, Putochinomaricón, Yurema y Samantha Hudson y Go Cactus pondrán la nota musical al festival, cuya programación completa se puede consultar en su web.