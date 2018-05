Pep Suasi: "Tras dejar las drogas me he reencontrado conmigo mismo"

"Gracias a Projecte Home he renacido y me he reencontrado conmigo mismo", ha confesado el músico mallorquín, frontman de la banda, uno de los grupos más populares de los años 90. El cantante, guitarrista y compositor ha logrado, tras 18 meses de rehabilitación, dejar las drogas, una experiencia que ha querido contar en Equilibrista Emocional, grabado bajo el nombre de

"Por primera vez canto canciones que me las creo", ha reconocido Suasi, quien señala un problema, "la visualización" de la lacra de las drogas. "Somos unos hipócritas" ante este mal, espeta.

Suasi y su banda ofrecerán doce conciertos durante un año, uno por mes, y destinarán todos los beneficios a Projecte Home. El primero tendrá lugar el próximo 1 de junio en el Teatre Xesc Forteza, junto a invitados como Marcel Cranc, Boc, Tiu, Glòria Franquet, Miquel García, Guillem Cerdà y Tito Dávila, entre otros.