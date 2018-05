La oposición impugnará las bases del concurso de dirección

El PP estudia impugnar las bases del concurso de dirección para el futuro Museu Marítim por encontrar sus bases "incorrectas, sin criterio y porque no cumplen la normativa sobre museos", sostiene Joan Rotger. "Estudiamos presentar un recurso de reposición en el plenario del Consell ".

Para el conseller popular "no figura como requisito sino únicamente como mérito la preparación en cuestiones de patrimonio que ha de tener la dirección, pero sí le exigen el catalán. Parece que buscan un gestor más que un director". "Por otra parte, el tribunal es político y eso es inadmisible", continúa. "Y aún hay otra contradicción más: la junta rectora podrá escuchar a los aspirantes exponiendo su proyecto, pero el que escoge al ganador del concurso es un tribunal distinto. Es decir, el que escucha no es el que escoge", comenta.

"También es extraño que sólo se den quince días para que los aspirantes redacten un plan director a cinco años vista. ¡15 días! Además, si algún aspirante sabe dónde ha de levantarse el Museu Marítim tiene información privilegiada porque en la convocatoria no se informa sobre ello". "Pensamos que este concurso es un fraude. Genera dudas y sospechas. Si quieren escoger a dedo a una persona determinada, que lo hagan. Pero que no lo vistan de concurso público cuando no lo es", agrega. "También pensamos que debería haber representantes de Cultura del Consell".