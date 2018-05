Ventura Pons: "Quiero alegría, no podemos volver a la España negra de mi infancia"

La nueva cinta del directores una oda a la vida y la diversidad que tiene como uno de sus decorados la idílica Mallorca. El cineasta rueda esta tarde en eluna de las escenas más importantes de Shake it, baby! junto al(MGMC) y el elenco de este musical, el primero que Pons rueda.

La historia de la cinta refleja un mundo multicultural, donde conviven muchas maneras distintas de ver y experimentar la vida y el amor. También es una historia sobre las adicciones. Y un canto a la tolerancia desde la alegría y la música. "Quiero alegría, no podemos volver a la España negra de mi infancia", sostiene el director mientras luce el lazo amarillo en solidaridad con los presos políticos catalanes. Pons matiza sus palabras: "No es España, la gente, sino el poder. Siempre es el poder". El artista confiesa que no tiene miedo pese a contemplar con enfado los acontecimientos que apuntan a una regresión de las libertades en nuestro país. "No se ha de tener miedo a la vida. Si crees en algo has de luchar y perseverar. Siempre he pensado que lo mejor que uno puede hacer por su país es hacer su trabajo bien", comenta.

La textura emocional de la película se engendra a partir de la selección musical de la cinta: 17 canciones de Lluís Llach, dos de Maria del Mar Bonet, tres copletes y una sardana. Todas ellas, excepto esta última, versionadas en inglés, habida cuenta de la diversa procedencia del reparto, formado por Billy Cullum, el tenor mallorquín Toni Vallès, Siân Phillips, Gary Wilmot, Vicky Peña, Mathew White, Minnie Marx, Usha Jadhav, Juha Sorolla, Karme Màlaga, Joan Laínez y los MGMC. "Juntar estas dos tradiciones me parece un producto muy interesante en su conjunto", apunta Pons. Para el cantante Gary Wilmot, "la música de Llach y Bonet es pasional. Es un placer cantarles. Me gustaría que fueran más conocidos fuera", confiesa.

El rodaje en la isla, que cuenta con el apoyo de Cinètica Produccions, tendrá una duración total de cinco días. Ayer rodaron en Valldemossa y en otras localizaciones de la Costa Nord.