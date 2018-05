La Toya Jackson: "Fue mi madre la que descubrió el talento de los Jackson Five"

La Toya Jackson ha llegado a la capital española para acudir la presentación del espectáculo, y lo ha hecho recordando a su hermano Michael Jackson con un sentimiento agridulce y es que reconoció que se pone triste al pensar que ya nunca volverá a estar entre nosotros.

Tras disfrutar del espectáculo en Barcelona, La Toya llegó al Teatro Nuevo Apolo de Madrid destacando: "Me ha sorprendido mucho, no me imaginaba que era tan estupendo. Me enamoré de este espectáculo porque este es distinto". Producido por Summun Music y con Carlos López a la cabeza, Jesús Sanz en la dirección escénica, Guillermo González como director musical y Yolanda Torosio, al espectáculo han acudido en lo que va de año más de 60.000 personas.

En la rueda de prensa, la artista no dudó en explicar que la gran descubridora del talento de sus hermanos fue su madre: "Sí, fue mi madre quien descubrió el talento de los Jackson Five pero fue mi padre el creador del éxito que llegaron a tener ellos. Siempre estaban cantando y mi madre los escuchaba, le dijo a mi padre 'los niños tienen talento tenemos que hacer algo con ellos'; al príncipio no quería pero ella insistió y el resto ya conocéis la historia y lo que sucedió es que cogió a todos los chicos y ensayaban para mejorar y convertirse en lo que fueron los Jackson Five".

Además, quiso recarlcar la labor humanitaria de su hermano: "Realmente a parte del legado musical de Michael amaba el mundo, le preocupaba el planeta, los niños que no tenían comida y realmente él preferiría ser recordado por su trabajo en favor de la paz y por mejorar el mundo. Algo que me sorprendió del show es que transimite este mensaje de paz y amor".