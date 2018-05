La Simfònica se suma al ´Any Llompart´ con un ciclo de cuatro conciertos

La Orquestra Simfònica de les Illes Balears se suma al Any Llompart con un ciclo de cuatro conciertos. El primero se celebrará en el Teatre Principal el próximo 14 de septiembre y su repertorio estará basado en compositores procedentes de territorios de habla catalana. Su música se irá intercalando con textos dramatizados de Josep Maria Llompart. Durante los meses de septiembre y octubre este recital viajará a Menorca, Eivisa y Formentera. Además de la Simfònica, el 14 de julio Ca n'Oleo abrirá sus puertas a Llumenaret blau, un espectáculo que fusiona música, danza y teatro. Se trata de un montaje que Biel Oliver ha creado para la ocasión.

Los conciertos de la Simfònica y el montaje de Oliver son dos de las actividades que el Govern ha organizado con motivo del Any Llompart, declarado en diciembre del año pasado para conmemorar el 25 aniversario de la muerte del escritor, poeta y activista cultural fallecido el 28 de enero de 1993. Desde la declaración institucional, la coordinadora del Any Llompart, Pilar Arnau, ha recordado que se han celebrado 52 actividades, unas iniciativas que pretenden conmemorar la figura de este defensor de nuestra lengua y nuestra cultura. En la presentación del programa de actividades, Arnau concretó que el escritor también tendrá un espacio en la Fira del Llibre que se celebra del 1 al 10 de junio en es Born.

Y si durante los meses de febrero y marzo el poeta regresó a Llucmajor gracias a una exposición fotográfica comisariada por Pilar Arnau y Coloma Julià, la coordinadora señaló que la muestra fotográfica también visitará otros pueblos como Algaida, Sóller, Palma o Barcelona. Otro de los actos organizados será un congreso internacional sobre Josep Maria Llompart que se celebrará en la UIB en octubre.

Ocho conferencias



La directora general de Política Lingüística, Marta Fluxà, señaló que hoy tendrá lugar en Manacor la primera de las ocho conferencias impartidas por la profesora de la UIB, Maria del Mar Vanrell. Así, Josep Maria Llompart: apunts de sociolingüística se celebrará hoy a las 19 horas en la Institució Pública Antoni Maria Alcover. La ponencia también se pronunciará en Inca el 30 de mayo, en Barcelona el 13 de junio, en Maó el 26 de septiembre, en Eivissa el 17 de octubre, en Formentera el día 18, en el Espai Joan Fuster en Sueca (Valencia) el 26 de octubre y en Palma el 29 de octubre.

En la presentación de las actividades, la directora general de Cultura, Joana Català, recordó que toda la actualidad se puede consultar en la página web anyllompart.cat. También explicó que en marzo se organizó la lectura poética de la Jornada Viu la Cultura a Ca n'Oleo. Ahora dicha iniciativa se incluirá dentro del programa Viu la Cultura para que la figura del escritor pueda llegar a los centros educativos.

Entre las actividades ya celebradas, Català señaló las organizadas en el marco de la Setmana del Llibre en català celebrada en Bruselas. Su departamento preparó una jornada dedicada a los instrumentos tradicionales de las islas, junto con una conferencia de la profesora de la UIB Caterina Valriu.

La consellera Fanny Tur aprovechó la ocasión para recalcar que su departamento ha puesto el nombre de Josep Maria Llompart al Centre de Català de Palma que se trasladará a Ca n'Oleo, la nueva sede de la conselleria.

Desde el Institut d'Estudis Baleàrics, Francesc M. Rotger, explicó que la institución ha publicado un nuevo número, el 35, de la colección Paraula de Poeta de Josep Maria Llompart, se trata de una "miniantología de bolsillo" que permite conocer al autor a través de sus textos. Así, Paraula de Poeta incluye poemas como Cementeri en el camp de Poemes de Mondragó; Els diumenge a la tarda rebíem visites de Memòries i confessions d'un adolescent de casa bona o Sobre Verlaine de La capella dels dolors i altres poemes. De la Paraula de Poeta dedicada a Llompart se han publicado 3.000 ejemplares, que prácticamente están agotados. Por ello, Rotger puntualizó que ya se ha encargado una segunda tirada de 3.000 más. También recordó que esta pequeña antología se distribuye de forma gratuita.

El Institut d'Estudis Baleàrics también ha adquirido los ejemplares que quedaban en la editorial Calambur de la antología bilingüe de Llompart del 2003, una coedición del IEB, que también se distribuirá. Asimismo, Rotger avanzó que próximamente la institución participará en la traducción de Mandràgola, el primer título de una nueva colección de traducciones de poetas de Balears. Se trata de una iniciativa del IEB que se llevará a cabo en colaboración con Calambur.

Rotger también desgranó que a través de una línea de ayudas literarias de su departamento se han subvencionados dos publicaciones de Adia Edicions. La primera es Vocabulari privat de Antònia Vicens y Josep Maria Llompart. Se trata de 50 relatos cruzados entre Vicens y Llompart con epílogos de Vicenç Llorca y Pilar Arnau. La segunda publicación es Mai no et deturis del propio Llompart con epílogo de Cèlia Riba. Se trata de una recopilación de poemas donde el autor repasa exhaustivamente la producción poética dedicada a rendir homenaje a autores, pintores, artistas o amigos desde Joan Miró y Salvador Espriu a Federico García Lorca, Miquel Costa i Llobera o Botticelli. En la parte final del libro, diez autores actuales, entre los cuales, figuran Antoni Vidal Ferrando, Lucia Pietrelli, Gaspar Jaén o Josep Piera, rinden su particular homenaje al escritor.