Miquel Àngel Lladó regresa a la poesía con ´Baremo de méritos´

El escritor(Palma, 1958), ganador de certámenes poéticos como el Premi Alella a Maria Oleart o el Guillem Colom i Ferrà, regresa a la poesía con Baremo de méritos, un libro "autobiográfico" que rezuma "honestidad y sinceridad", en edición bilingüe ?en catalán y castellano? y publicado por La Ruleta Rusa que será presentado este miércoles día 23 a las 20 horas en el Centre de Cultura Sa Nostra de la calle Concepció.

"Necesitaba regresar a la poesía tras una novela como Mai no caminaràs sol", confiesa Lladó, aunque recuerda que aquel libro, en el que relataba la pérdida de uno de sus hijos tras diagnosticarle un tumor cerebral, también contenía "cierta poesía" y defendía un mensaje: "Toca perder, para ganar".

"El argumento de Mai no caminaràs sol no lo quería, evidentemente, pero esa aparente derrota nos transmitió otras pequeñas victorias, valores que no habríamos conocido si no hubiéramos pasado por esa experiencia", reconoce Lladó. "Tenía ganas de volver a publicar poesía, de volver a ella. Yo he cultivado narrativa, poesía y algo de ensayo, pero la poesía es el género que más se identifica con mi manera de ser. Es un retorno con un volumen que es especial y que recoge propuestas poéticas anteriores, un libro autobiográfico aunque en definitiva hablo de mí a través de los otros", añade.

"La compasión ?escribe Francesca Hernández en el prólogo de Baremo de méritos? llena toda su literatura, la unifica (?) Él ha tejido una obra poética alrededores de los seres que ama y ha querido siempre que tú, lector o lectora, formases parte de ello".

Baremo de méritos está estructurado en tres bloques. En el primero, Antiguitat, Lladó repasa su infancia, "la verdadera patria de los humanos", y se detiene en episodios familiares y anécdotas puntuales de esa etapa de su vida. En el segundo, Mèrits preferents, aborda sus opciones personales de vida, como la pareja que escogió o los hijos que ha tenido. Mientras que en el tercero y último, que lleva por título, Títols, estudis y diplomes, habla de su trabajo como funcionario en la Administración, "un mundo un poco gris que me ha permitido conocer situaciones y vivencias que me hacen ver los problemas de un modo más neutro".

"La poesía me ha servido para abrirme al mundo", afirma Lladó, "una persona tímida" que ha encontrado en este género "un elemento liberador de emociones y sentimientos". En cualquier caso, añade, "siempre he intentado huir del componente egocéntrico que tenemos todos los poetas, y así contar experiencias que puedan ser compartidas. Intento que el lector se identifique con lo que lee. Que comulgue con mi poesía. Intento huir de la opacidad de determinada poesía. No tiene que ver con mi manera de ser. Transmitir valores, como la ética, la honestidad, la transparencia, las reivindicaciones sociales, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, eso sí me interesa. La poesía me ha aportado sobre todo paz, equilibrio y la serenidad que todos buscamos en nuestra actividad cotidiana", confiesa.

Su poemario, con ilustraciones de Lourdes Morell, se presentará en Sa Nostra en compañía de Joan Mas i Vives, escritor y profesor universitario; Patricia Dueñas, funcionaria de la CAIB; y la citada ilustradora. También actuará el grupo musical Swingtonizando.