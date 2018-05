Mallorca recupera el festival de vanguardia y música electrónica ME_MMIX

La asociación culturalha resucitado el, el festival de música electrónica, música mixta y vídeo creación que se celebró en Palma en 2013 y 2014, para devolver a Mallorca al centro de la escena de la música de nueva creación de Europa con una propuesta que se desarrollará del 30 de mayo al 4 de junio en siete espacios diferentes de la capital y también en Esporles, y que plantea al público abierto a la vanguardia musical una oferta artística de primer nivel que aspira a consolidarse como gran cita del Mediterráneo en su género.

Siete conciertos de una veintena de intérpretes son el eje de un programa que se completa con charlas especializadas de instrumentistas y compositores, clases magistrales y hasta un taller de construcción de un instrumento electrónico básico dirigido a niños y padres inquietos.

Ta y como ha podido saber DIARIO de MALLORCA, sobre estos cimientos se levanta un programa de conciertos que arranca el 30 de mayo en el Teatre Principal, con una propuesta de electrónica y cuarteto de saxofones, y continúa el 31 con el Barcelona Modern Ensemble en el Teatre Xesc Forteza, el 1 de junio con un concierto de los franceses de Turbulences Sonores y otro de dos saxofonistas y electrónica en el Teatre Mar i Terra.

En la jornada del sábado 2 de junio los conciertos se celebrarán en Es Baluard: el primero a cargo de un trío de violín, piano y electrónica y posteriormente un dúo de pianos formado por dos destacados instrumentistas ingleses, Mark Knopp y Roderick Chadwick, también con electrónica en vivo y con videoproyección del artista sirio Ali Kaaf, creador plástico residente del ME_MMIX 2018.

El 3 de junio el ciclo de actuaciones se cerrará en la Capilla de la Misericordia con el dúo suizo de voz y flauta UMS´nJIP. Los componentes de este conjunto, Ulrike Meyer-Sphon y Javier Hagen, son integrantes del Colectivo Instrumental Placa Base, igual que el violinista Takao Hyakutome, la pianista Neus Estarellas y Ángel Faraldo, responsable de la electrónica, quienes actuarán el día 2 en Es Baluard, y los saxofonistas Tomás Alonso y David Brutti, que con Faraldo ofrecerán un concierto el día 1. Con el festival, y tras diferentes intervenciones en ciclos en Nueva York, Londres, Suiza, Barcelona, Placa Base Colectivo Instrumental se consolida como referente en la interpretación de música de nueva creación en España con una fórmula de composición versátil que está siendo reclamada por muchos promotores.

Además de los conciertos, el programa se completa con mesas redondas, conferencias y clases magistrales de instrumentistas y compositores que se celebrarán en varios de los escenarios donde habrá recitales y también en el Conservatorio Superior de Música. Además, ME_MMIX 2018 saldrá de Palma para su actividad más familiar: un taller de construcción de un protosintetizador que impartirá Diego Álvarez el 2 de junio en Esporles. Esta actividad, dirigida a niños a partir de 6 años, busca acercar la oferta del festival a la vocación didáctica y de divulgación de la interrelación entre tecnología que está en la esencia de Placa Base.

La unión de fuerzas de Placa Base con Barcelona Nova Música y la Universidad Paul Valéry de Montpelier para conformar el proyecto Pirineus-Mediterrània Modern, financiado por el programa cultural de la Eurorregión, es el gérmen de un ciclo renacido (que dejó de celebrarse en 2015 por falta de apoyo institucional) gracias también al respaldo del Consell de Mallorca, el Teatre Principal, el Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares, el Ayuntamiento y los Teatros de Palma, el Ayuntamiento de Esporles, la Kingston University London, Es Baluard y Prohelvetia.



En paralelo a la presentación del festival, la asociación Placa Base ultima su candidatura para integrarse en la Sociedad Internacional para la Música Contemporánea (ISCM), una red de entidades impulsoras de festivales de música de nueva creación en la que hay organizaciones de 50 países. Asimismo, el Colectivo Instrumental volverá a presentarse en Nueva York tras los buenos resultados de su participación el año pasado en el Festival de Música Electroacústica de la ciudad.

Consulta aquí el programa de conciertos:

30/05: Placa Base Col.lectiu Instrumental+Aurora Sax Quartet+Departament de Composició i Saxòfon del CSMIB

_20:30_ Teatre Principal

Programa:

György Ligeti - "Bagatelles 1,2,3"

Joan Lluís Escrivà – "Nova peça electrònica 1"

Octavi Rumbau - "One Paradox"

Mateu Malondra - "Sound Block"

Joan Lluís Escrivà - "Nova peça electrònica 2"

György Ligeti "Bagatelles 4,5,6"

Intérpretes:

Aurora Sax Quartet

Octavi Rumbau: electrónica en vivo y codirección

Mateu Malondra: electrónica en vivo y codirección

Propuesta de intervención en la entrada y el vestíbulo de la sala grande del teatro, con difusión sonora indirecta en pasillos.

31/05: Barcelona Modern Ensemble

_ 20:30 _ Teatre Xesc Forteza

ME_MMIX18 xarxa Pirineus-Mediterrània Modern

(Finançat per Cultura Euroregió 2017)

Programa:

Intérpretes:

Joan Pons (flauta), Nacho Gascón (saxos), Takao Hyakutome (violín), Mònica Marí (violonchelo),

David Casanova (piano), Xavier Pagès-Corell (director), Demian Luna (director artístico), Octavi Rumbau (electrónica en vivo)

01/06: Turbulences Sonores

_ 18:30 _ Teatre Mar i Terra

ME_MMIX18 xarxa Pirineus-Mediterrània Modern

(Finançat per Cultura Euroregió 2017)

Programa:

Isabel Pires - "Imagens"

Pierre Henry - "Variations pour une porte et un soupir [extraits]"

Sophie Lacaze - "Duo"

Lucie Prod'homme - "Comme un malentendu"

Guilherme Carvalho - "(some) Objects"

Sophie Lacaze - "Vents du sud"

André Dion - "Organique VI"

Intérpretes:

Myriam Garcia (soprano), Guilherme Carvalho (violonchelo)

01/06: Placa Base Col·lectiu Instrumental

_ 20:30 _ Teatre Mar i Terra

Programa:

Ángel Faraldo - "Feedback Study #1"

Mateu Malondra - "E-Block"

Octavi Rumbau - "En Fricció"

Marc Garcia Vitoria - "P project"

Joan Magrané Figuera - "Via"

Oliver Rappoport - "Mini-descarga"

Joan Bagés Rubí - "Holofonia V2"

Xavier Gelabert - "Collar de perles"

Intérpretes:

Tomás Alonso (saxo), David Brutti (saxo), Ángel Faraldo (sonorización y electrónica en vivo), Mateu Malondra (producción y electrónica en vivo)

02/06: Placa Base Col·lectiu Instrumental

_ 18:30 _ Es Baluard (Auditori)

Programa:

J.A.Pàmies - "For Violin"

P.Carrascosa Llopis - "Rush"

Luis Codera Puzo - "Albedo"

O.Rumbau - "One Paradox"

Marc García Victoria - "Microscopi 3: Calc"

Ángel Faraldo - "I miss you too"

Oliver Rappoport - "Dúo"

Francesc Llompart - "Three strangers melting outside of time"

Marteu Malondra - "Apposition IV"

Intérpretes:

Takao Hyakutome (violín), Neus Estarellas (piano), Ángel Faraldo (sonorización y electrónica en vivo)

02/06: Mark Knopp & Roderick Chadwick + Ali Kaaf

_ 20:30 _ Es Baluard (Auditori)

Programa:

Oded Ben-Tal - "Beginning Middle End"

Mateu Malondra Flaquer - "Pulse Interpolation 1"

Michael Finnissy - "Wild Flowers"

John McGuire "48 Variations for Two Pianos"

Intérpretes:

Mark Knoop (piano), Roderick Chadwick (piano), Ali Kaaf (creación de vídeo y imágenes en directo) Oded Ben-Tal (electrónica en directo), Mateu Malondra (producción y electrónica en directo)

03/06: Placa Base Col.lectiu Instrumental

_ 12:30 _ Capella de la Misericòrdia

Programa:

Mateu Malondra - "Sicut"

Luis Codera Puzo - "Oscillation ou interstice"

Javier Hagen - "Heine-lieder"

Max E. Keller - "Ruh or mobile"

Markus Hofer - "Frau Schlendrian"

William Dougherty - "Mort de Judas"

Mauricio Rosenmann - "Solomisazione"

Mehmet Ali Uzunselvi - "Pollaple Rose"

Intérpretes:

UMS´nJIP- Javier Hagen (voz), Ulrike Meyer-Sphon (flauta dulce)

Jornadas formativas y mesas redondas:

30/05 Teatre Principal

17:00 Mesa redonda: Sector de la música de nueva creación e instituciones formativas

31/05 Conservatori Superior de les Illes Balears

Conferencias: de 12:30 a 14:00, Deiman Luna; de 15:30 a 18:30 Alumnos del Conservatorio Superior del Liceu-Barcelona (Cultura Euroregió)

01/06 Conservatori Superior de les Illes Balears

Master class de violín master: de 10:00 a 12:00, Takao Hyakutome

Conferencia: de 12:30 a 14:00, Turbulences Sonores-Universitat Paul Valéry-Montpellier (Cultura Euroregió)

02/06 Conservatori Superior de les Illes Balears

Master class de composición: de 10:00 a 12:00, Juan José Eslava

02/06 Es Baluard

Mesa redonda: 17:00 horas, compositores en activo convertidos en gestores de ciclos y festivales

02/06 Esporles, Centre Cotoner

Taller familiar de creación de instrumento electrónico: 12:00, Diego Álvarez

03/06 Capella de la Misericòrdia

Mesa redonda: 11:00, la nueva gestión cultural de proyectos multidisciplinares

03/06 Placa Base, Ramblas 5a

Vermut clausura: 14.30 _ Vermut

04/06 Conservatori Superior de les Illes Balears

Master class de composición:10:00 a 12:00, Oliver Rappoport