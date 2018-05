El ´FES´ de Es Baluard crece con un ciclo sobre cine dirigido por mujeres

Los(FES) se vuelven a celebrar en el museo para reunir distintas disciplinas de arte contemporáneo del contexto balear e internacional. A los habituales Summer Pie, Mallorca Soul Weekend, Mecal Air y Minimúsica, se suma como novedad el ciclo, para visibilizar el cine dirigido por mujeres. Las proyecciones tendrán lugar los día 7 y 8 de septiembre, y podrán verse cintas de directoras como Marta Grimalt, Marga Melià o Marta Hierro. El 7 se impartirá también un curso de técnica Meisner para actores y directores. El Directed cuenta con el apoyo del Cafè a 3 bandas.

El Summer Pie (los días 16 y 16 de junio) contará con The Magic Numbers como cabeza de cartel. "Frankie Lee actuará con una banda local que todavía no podemos desvelar", explica Iván Álvarez. El resto de grupos que completan las programación son Los Valendas, Ombra, Jane Yo y L´Espinale de Mallorca, y Flats and Sharps y Loud Mountains de Inglaterra.

El Mallorca Soul Weekend aterrizará en el patio de Es Baluard el 6 y el 7 de julio. Los cabezas de cartel son Speedometer, que han acompañado a vocalistas muy importantes, y The Excitements. También actuarán Dr. Gang, El Niño Alcalino & The Chuskers, Dyk Bonkers dj y Mats Lindholm.

El Minimúsica es una de las actividades del FES que más éxito tiene. El año pasado se completó el aforo para los talleres, quedando fuera algunas familias. Se celebrará el 29 de septiembre. En breve se pondrán a la venta las entradas. Para los Amics de Es Baluard se sortearán cinco abonos.

Por último, del 27 de junio al 1 de julio, se acogerán proyecciones y conciertos del Atlántida Film Fest.

El FES congregó en la pasada edición un total de 4.995 asistentes. Lo interesante es que lo conforman seis iniciativas que emergen de los colectivos independientes de la isla.