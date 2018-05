El CEF sopla 25 velas con una fiesta en Sa Possessió

El Centre d'Estudis Fotogràfics (CEF) cumple 25 años como espacio de formación en imagen y sonido en Balears y como productora audiovisual. Para celebrarlo, ha organizado una gran fiesta en Sa Possessió para el próximo 1 de junio que contará con bandas, djs y foodtrucks. Actuarán The Prussians, Hombrespájaro, Platanois, MDMAR, Watermelon dj's, Kate Donovan, Crtl-z&Friends, The Disco Jonas, Ivan Lake, Alex Hervas dj, Mikelexy, Yacumama, Kaotic, Rayo Tech, Kusog, Adriboss, etc.

La entrada es gratuita previa reserva en www.cefmallorca.com/aniversario. Empezará a las 19 horas y acabará a las 4.30 horas.