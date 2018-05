Yung Beef, L.A. Witch (USA), Disco Las Palmeras,Mujeres, The Parrots, Vurro, Nonasound, Bacon Radars, FAVX, Go Cactus, Come Animal!, Magnus Imperial Club, Escorpio, El Cairo, Papaya, Yawners y Zulu Zulu integran el cartel de este año del Cranc Illa de Menorca Festival.

Este sábado se presentará en el Maraca Club (Poeta Fiol i Joan, 1) la segunda edición del evento. La presentación contará con la actuación de la banda canaria Los Vinagres, los madrileños Los Wilds, que acaban de anunciar nueva referencia nada más y nada menos que con Burguer Records (USA) y los palmesanos Come Animal.



La apertura de puertas será a las 22 horas y la entrada cuenta 8 euros.