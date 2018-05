El ciclo Palma de Primavera inundará los patios históricos de música y poesía

El ciclo Palma de Primavera que organiza el Àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística del Ayuntamiento ha programado para este año un total de 25 actividades diferentes: once conciertos, cuatro recitales poéticos, seis visitas guiadas y cuatro actuaciones de la Banda Municipal de Música.

Las actividades se desarrollarán del 26 de mayo al 22 de junio y responden a un denominador común: "El formato íntimo, muy adecuado para los patios de Ciutat", apuntó ayer el regidor de Cultura, Llorenç Carrió, en la presentación de un ciclo que también contó con la intervención del alcalde Antoni Noguera. "Palma es una ciudad moderna y europea, una ciudad creativa en la que la cultura tiene cabida todo el año", destacó el batle

Los conciertos programados son los de Maranges (Casal Balaguer, 26 de mayo a las 19.30 horas), Raquel Lua (Estudi General Lul lià, 27 de mayo a las 12 horas), Petit (Can Oleo, 30 de mayo a las 19.30), Júlia (Centre ´Sa Nostra´, 2 de junio a las 19.30), el Duet Blanco-Cortés (Museu de Mallorca, 3 de junio a las 12), Sr. Canario (Jardins de Natzaret, 6 de junio a las 19.30), Six for Brass (9 de junio a las 19.30), Acadèmia 1830 (Can Berga, 10 de junio a las 12 horas), Júlia Colom y Joan Arto (Centre d´Història i Cultura Militar de Balears, 13 de junio a las 19.30), Esteban Belinchón (Col legi Oficial d´Arquitectes, 17 de junio a las 12 horas) y Banda Municipal de Música (Dia Internacional de la Música. Pati de la Misericòrdia. 21 de junio a las 19.30).

Programa poético

En cuanto a la poesía,algunas de las acciones son: Una paraula negra, a partir de poemas de Jaume Vidal Alcover, con dramaturgia de Sebastià Portell y con intervención de Odile Arqué y Chiara Giani (Casal Solleric. 1 de junio a las 19h.