Pablo Hasel y Kase.O se suman al Concert per la Llibertat d´Expressió

., uno de los raperos más reconocidos,, el propiocierran el cartel delque se celebrará el próximo 17 de junio en el Palma Arena, "reivindicando así el momento de represión y censura que vive nuestro país actualmente", apuntan desde, la asociación que organiza este gran evento musical.

Como novedad, la programación se amplía a todo el fin de semana con una sesión de actuaciones teatrales que tendrán lugar el viernes 15 de junio en el Teatre del Mar, amén de un concierto de grupos isleños que se celebrará el sábado 16 en Sa Possessió.

Las actuaciones teatrales arrancarán a las 20 horas en la sala del Molinar. Pasarán por su escenario Willy Toledo, tal y como adelantó DIARIO de MALLORCA, Álex Brendemühl, Gerard Quintana & Oest de Franc, Lluís Soler, Sergi López, Apol·lonia, Biel Mesquida, Clara Ingold, Diabéticas Aceleradas, Laia Martínez, Llonovoy, Maria Antònia Oliver, Mateu Xurí, Pallasso Milú, Sílvia Siles, Toni Albà, Tshock.

El cartel del concierto en Sa Possessió está formado por: Bay City Killers, Calee Arias, Come Animal, DCO y Felipe Paravelum, Dezanatta, Dr. Zhaska y la banda del misterio, Dub Club, El Estado, El Hermano Ele, El niño Alkalino, F/E/A, Fuck, Go Cactus, Grollers de sa Factoria, Guadaña, Haus Frauen, Jaume Mas, Jès, Jorra i Gomorra, Konfusion Flamenca, L´Equilibriste, La Barraca Sound System, La Sekta, La Vereda, Lapsus, Mareselva, Más Vibes, Metacorc, Nolo, Orquida, Pachamama, Radigal, Satellites, Som de Jungel, Sweet Poo Smell, The Quatermass, Totem, Trance, Wagwaan i Xarlee Green. La entrada tendrá un precio de 10 euros en taquilla y 8 anticipada.

En el Palma Arena, actuará toda esta nómina de artistas: Albert Pla, Amparo Sanchez (Amparanoia), Anegats, Antònia Font, Berri Txarrak, Boikot, Charly Efe, CRIM, Daniel Higiénico Blues Experience, David Carabén (Mishima), Dinamo, Dos Tenores (Def Con Dos), El Niño de la Hipoteca, Elgio, Gatibu, IRA, Juantxo Skalari & La Rude Band, KASE.O, KOP, La Gran Orquesta Republicana, La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A), La Puta OPEPÉ, Lendakaris Muertos, Los Chikos del Maíz, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, Musica Nostra, Non Servium, Pablo Hásel, Phussyon, Rapsusklei, Reincidentes, Senyor OCA, Soziedad Alkoholika, Tesa, TIU, Toteking & Shotta & Dj Nexxa & Ander (Green Valley) & Morodo, Valtonyc + Balledobleh y Loren D i Victor Rutty & Robert del Pyro & Dj Kaef.

Ya se han vendido más de 3.000 entradas para este macroconcierto y se pueden seguir comprando en http://www.acallar.org/entrades/.