Huella mallorquina en la 41 edición del Festival de Teatro Clásico de Almagro

La producción francesa La danza de Céfalo y Procris, Arden puede presumir de contar con talento isleño. Uno de los protagonistas de este característico espectáculo es el músico mallorquín Sebastià Bover, que esta vez se convierte en actor para encarnar al mismísimo Céfalo; en la parte musical, estarán las menorquinas Laura Sintes, como directora musical de la obra y como flautista, y Eva Febrer, como violinista. Esta producción se presentará el 21 de julio en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que con la próxima sumará ya 41 ediciones, algo que provoca "vértigo" porque "estamos hablando de uno de los festivales más importantes de teatro clásico", apunta Bover.

El mallorquín explica que este proyecto se trata de una ' tragédie-ballet', por lo que la función cuenta con música y danza en directo, además del texto.

" Arden es un pastiche, un subgénero operístico muy propio del barroco. Se trata de unir o imitar fragmentos de diferentes historias con los que se cuenta una historia nueva". En este caso, del libreto se ha encargado Chantal Lapeyre-Desmaison, quien se ha basado en el mito de Céfalo y Procris a partir de las Metamorfosis de Ovidio; Céphale et Procris, de Élisabeth Jacquet de la Guerre; y Celos aún del aire matan, de Pedro Calderón de la Barca. La coreografía y dirección artística la firma Nick Guyen, que pensó en Bover para interpretar a Céfalo: "Los personajes están muy hechos medida. Primero desarrollaron la trama y luego pensaron qué personas de su entorno podrían interpretar los papeles y se ha trabajado muy con ellas. Yo me había formado con Guyen en algunos cursos y un día me propuso el papel. No soy actor, pero me lo tomo como una experiencia y un aprendizaje más. Lo que me impone más es ir a Almagro, porque tengo mucho de Céfalo y no me ha sido muy complicado meterme en el papel", comenta el músico, ahora también actor. La dirección escénica corre a cargo de Susana Egea, actriz y director, directora escénica y doctora en artes escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona.

La danza de Céfal y Procris, Arden ha sido producida por la Assotiation Issé, un grupo de expertos y apasionados por el arte y la cultura barroca, focalizados sobretodo en la literatura y la danza; y cuenta con la colaboración de Il Gesto Armónico, el ensemble del que forman parte Laura Sintes, Eva Febrer y Dimitri Kyndinis, que en esta ocación contarán con la alemana Maike Burgdorf; y de Música Escena, uno de los proyectos de la asociación de artes escénicas y musicales de Barcelona, Youkali. El elenco es internacional.

Bover cuenta que esta obra busca explorar nuevas fórmulas desde un punto de vista barroco, "estilo que codifica mucho los movimientos", algo que no significa que "no haya sentimiento".