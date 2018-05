Alejandro Palomas: "Es más fácil el ruido que hay ahí fuera que la vida"

escribe sobre el: sus sentimientos, confesiones, silencios, incomunicación y episodios del pasado que irrumpen y pueden hacer girar como un calcetín las situaciones. El escritor presenta(19 horas) en la librería palmesanasu última novela,, la tercera parte de una trilogía que arrancó con Una madre y siguió con Un perro.

La historia gira en torno a un personaje entrañable y fuerte, Amalia, cuyo cumpleaños coincide con la boda de su hija Emma. Pero una funesta coincidencia cae como una bomba sobre el mapa familiar, resquebrajándolo.

Palomas asegura que se ha inspirado en su propia familia para escribir esta novela, ganadora del último Premio Nadal. "Cuando tocas el tema de la familia a nivel creativo es como tirar una piedra a un lago: no te imaginas hasta dónde pueden llegar las ondas", sostiene. En su caso, han llegado muy lejos.

La familia es un tema claramente universal. "Se supone que deberíamos contar con el amor incondicional de los nuestros, pero no siempre es así. En todas las familia se hacen muchos juicios personales, hay cuentas pendientes, etc." "Son cosas que hay que poner sobre la cosa y resolverlas", considera. "Pero preferimos mirar hacia fuera y no hacia dentro. ¿Por qué? Pues porque es más fácil el ruido que la vida. Y a mí me gusta más la vida que el ruido. Por eso me he ido a vivir al campo yo solo", comenta el autor, quien confiesa que a día de hoy prácticamente sólo lee escritoras mujeres. "No me interesan los tíos, se escuchan demasiado. Son el eco de su propia voz".