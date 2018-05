Willy Toledo, por la libertad en Palma

Elcrece día a día con nuevas incorporaciones y voces de la cultura comprometidas con la libertad artística. El controvertido actor Willy Toledo ha confirmado su presencia en una de las actividades paralelas del Concert per la Llibertat d'Expressió , que será el escenario que reunirá de nuevo a los añorados Antònia Font.

El intérprete y activista, que fue denunciado recientemente por la Asociación de Abogados Cristianos por insultar a Dios en su cuenta personal de Facebook y que no acudió a los juzgados con el fin de declarar para no participar en "una farsa", se sumará el 15 de junio en una suerte de maratón músico-teatral que se celebrará en el Teatre del Mar.

Tal y como ha podido saber Diario de Mallorca, a la cita también acudirán pesos pesados como Gerard Quintana (Sopa de Cabra), Toni Albà o Àlex Brendemühl, entre otros artistas. El lema de la jornada reivindicativa será Artistes per la llibertat d'expressió y consistirá en subir al escenario durante 15 minutos para ofrecer lo que se desee, ya sea una lectura de un texto o un microconcierto.

Amén de esta actividad, la entidad ACALLAR ha preparado otra jornada de conciertos el sábado 16 de junio en Sa Possessió. Un encuentro con altas dosis de talento local que reunirá a Bay City Killers, Come Animal, El Hermano Ele, El Niño Alkalino, F/E/A, Go Cactus, Grollers de Sa Factoria, Haus Frauen, Jaume Mas, Jès, L'Equilibriste, La Vereda, Más Vibes, Metacorc, Orquídea, Saïm, Satellites, Sweet Poo Smell, The Quatermass o Trance, entre otros. Los músicos dispondrán de cuatro escenarios. El precio de la entrada es de ocho euros anticipada y diez en puerta. Los tickets se pueden adquirir en ticketib.com.

El grupo mallorquín Anegats fue una de las últimas confirmaciones para el concierto de día 17 en el Palma Arena. También se sumaron al cartel La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.), el cantautor catalán El niño de la hipoteca, el celebrado letrista de Mishima, David Carabén, y TIU, así como los vascos Soziedad Alkoholika, los catalanes Kop y Senyor Oca, las raperas mallorquinas Phussyon y el valenciano Charlie Efe.

Los primeros nombres que ACALLAR dio a conocer para esta actuación que pretende apoyar a cualquier artista perseguido o censurado por sus obras, como es el caso de Valtonyc, son: Antònia Font, que se vuelven a unir para la ocasión, Berri Txarrak, Amparo Sánchez (Amparanoia), Ira, Música Nostra, Tesa, Dinamo, Boikot, Albert Pla, Non Servium, Reincidentes, Maria del Mar Bonet & Borja Penalba, Toteking & Shotta & Ander (Green Valley) & Morodo, Los Chikos del Maíz, Valtonyc + Balledobleh y Loren D, Crim, Daniel Higiénico, Dos Tenores (Def con Dos), Gatibu, Juanxo Skalari & The Rude Band, La Gran Orquesta Republicana, La Puta Opepé, Lehendakaris Muertos, Non Servium, Rapsusklei, Victor Rutty & Robert del Pyro & DJ Kaef.

De momento, ya se han vendido más de 2.500 entradas para este gran acontecimiento musical. Los tickets (20 euros) pueden adquirirse en http://mallorca-ticket.com/entradas/concert-per-la-llibertat-d-expressio-palma-arena.