Mallorca celebra el Día Internacional de los Museos

Los museos de Mallorca ya han cerrado las agendas de actividades especiales para celebrar este viernes 18 su Día Internacional, que en 2018 tiene como lema. En esta ocasión, la intención es poner énfasis en las conexiones que establecen estas instituciones con sus comunidades locales y su paisaje cultural y natural. Y en cómo necesitan la tecnología para crear nuevas conexiones y atraer a un público totalmente nuevo.

Uno de los centros que más esfuerzos está haciendo para acercarse a su barrio es el Krekovic, que el sábado 19, a las 11 horas, ha preparado el taller familiar Color i gastronomia primitiva com a connexió intercultural. Voleu conèixer el Perú? La actividad es gratuita y hay que inscribirse a museus@conselldemallorca.net. El sábado será día de celebración en el Museu Històric Militar de Sant Carles, donde se instalará una pista de aplicación de gimnasia infantil, a cargo del Regimiento de Infantería Palma 47. Las visitas guiadas a la fortificación empezarán a las 10.30. Además de talleres infantiles, una exhibición de la Escola de Dansa Rita Liébana y otra de kick-boxing infantil a cargo del Gimnàs Dochan, se inaugurará la III Exposición de Modelismo Estático AMM y tendrán lugar varias escenificaciones históricas de los siglos XIV, XVII y XX, a cargo del Podenco Blanco.



Depósitos de bronce



En el Museu de Mallorca, los actos se pondrán en marcha el jueves. A las 19 horas se celebrará la charla Dipòsits de bronze: el crepuscle de les navetes, a cargo del director del centro Bartomeu Salvà. Al día siguiente, a la misma hora, Harold Davis presentará El conqueridor del Mar. Y el grupo Milities Maioricarum protagonizará la presentación teatralizada En Jaume I a Mallorca. El domingo 20 se celebrará el taller familiar On és Sant Jordi?

En Palma, otro de los epicentros será el Castell de Bellver. El sábado 19 se celebrará una jornada de puertas abiertas de 10 a 19. En el programa constan microvisitas teatralizadas y visita para invidentes a la colección Despuig, de escultura clásica. La actividad Les cúpules de Leonardo, donde los participantes construyen con piezas de madera algunas de las once cúpulas diseñadas por Da Vinci, correrá a cargo de la Societat Balear de Matemàtiques. La música también estará presente con microconciertos de Sissoko Afro Jazz, fusión de danza y percusión africanas con jazz, blues, rumba, etc.

Es Baluard, CaixaForum Palma y Can Balaguer congregarán bastantes visitantes para esta conmemoración. En el museo de la muralla, que acaba de firmar una colaboración con Casa Planas que permitirá descuentos en el alquiler de estudios de creación para las residencias de investigación artística y para los socios residentes del centro cultural de Es Fortí, el viernes tendrá lugar a las 19 horas una visita comentada a cargo de Biel Mesquida de la exposición Col·lecció permanent. Carte Blanche a Jean Marie del Moral, además de otras actividades. El sábado, a las 11, Lucía Sánchez y Quique Mongay protagonizarán la animación teatralizada Esquitxos! La composició i descomposició pictòrica.

En CaixaForum han programado dos visitas comentadas a las exposiciones que ahora están en cartelera: la de Anglada Camarasa y la de las vanguardias históricas, el viernes y el sábado, respectivamente. La música también será protagonista con Calaix de sons +6 y Barcelona Swing Serenaders. El 19 se proyectarán cortos presentados en los últimos premios Bafta.

Can Balaguer comienza hoy mismo su programa. A las 19 el organero Albert Blancafort pronunciará la conferencia L'orgue de Can Balaguer, l'orgue civil més gran de Balears. Y acogerá el jueves y el viernes varios espectáculos del Festival de Teresetes. El sábado tendrá lugar una visita guiada a la muestra La casa possible.

La Miró Mallorca Fundació celebrará el viernes una jornada de puertas abiertas, visitas guiadas y un recorrido fotográfico. El resto de centros de la ciudad también abrirá sus puertas con sus exposiciones.



El programa en la 'part forana'



En la part forana, además de puertas abiertas, cabe destacar las actividades del Museu sa Bassa Blanca. El sábado presentarán una obra de Juan Pantoja de la Cruz; a las 10.30 sonarán las campanas de la iglesia de Sant Jaume de Alcúdia; a las 12.45 habrá un concierto al aire libre de la mano del artista sonoro Llorenç Barber. Y los alumnos de diversos colegios e institutos de la isla explicarán a los visitantes algunas obras.

En Manacor, abundante también la oferta con talleres, visitas, conferencias o la inauguración de la exposición Aquí sí que ho pots tocar! En Inca, en el Museu del Calçat, se ha organizado un concurso de selfies, visitas guiadas, espectáculos o cuentacuentos. En Son Fornés, la experiencia será con la fotografía: el sábado 19 Gaizka Taro impartirá un taller y se celebrará un concurso. En la Casa Llorenç Villalonga, el 19 Francesca Vadell dirigirá el cuentacuentos Les contadores. A las 12.30, actuará Miquel Serra, que presentará nuevo disco, Antiga Hondomura.