Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
APUÑALAMINETO MORTAL PALMAMES PROHIBIR COMPRA SEGUNDA CASAINCENTIVAR COMERCIO LOCALCIERRE DISCOTECA PALMAHOMENAJE ENRIC MASSOLICITUDES ORA PALMA
instagramlinkedin

Queden suspeses les activitats universitàries a l'aire lliure

Davant l’activació d’una alerta taronja per pluges previst per a avui al Sud de Mallorca, se suspenen les sortides de camp i les activitats al medi marí a partir de les 13 hores

Suspensió de les activitats universitàries a l'aire lliure degut a l'avís taronja per la situació meteorològica adversa.

Suspensió de les activitats universitàries a l'aire lliure degut a l'avís taronja per la situació meteorològica adversa. / .

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Especiales

Palma

Davant l’activació d’una alerta taronja per pluges previst per a avui al Sud de Mallorca, queden suspeses les activitats universitàries a l'aire lliure, les sortides de camp i les activitats al medi marí a partir de les 13 hores.

Estau atents als nostres canals oficials per a més informació.

Noticias relacionadas

L'acte inaugural del cicle Aula de Natura, previst per a l'horabaixa del dimecres 16 de setembre, s'ha cancel·lat per la suspensió de les activitats universitàries a l'aire lliure degut a l'avís taronja per la situació meteorològica adversa

TEMAS

  • d
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cort desmantela la tirolina y los merenderos del bosque de Bellver tras años de protestas vecinales
  2. Alquila una casa de campo en Llucmajor por 1.600 euros con una controvertida condición: 'Sin posibilidad de empadronarse
  3. Vecinos afectados por los alquileres turísticos ilegales de Paco Garrido se unen para luchar ante la inoperancia del Consell
  4. Dos años de prisión por obligar a su pareja a llevar el hiyab en Mallorca: “Tienes suerte de estar en España, si estuviéramos en Marruecos ya te hubiera matado”
  5. La emblemática mercería La Veneciana encuentra relevo a sus 88 años de historia en Palma: 'Lo más seguro es que den un impulso más
  6. Tu casa pasa a valer la mitad
  7. El velero encallado en el Port Vell de Son Servera cambia de dueño: este es el plan para retirarlo
  8. Ampliación de la ORA en Palma: cómo pedir el distintivo, requisitos, precio y calles afectadas

Queden suspeses les activitats universitàries a l'aire lliure

Queden suspeses les activitats universitàries a l'aire lliure

Amnistía Internacional acusa a 87 oficiales iraníes de crímenes contra la humanidad en las protestas contra el velo en 2022

Amnistía Internacional acusa a 87 oficiales iraníes de crímenes contra la humanidad en las protestas contra el velo en 2022

La Sala Augusta vista por Alzamora

La Sala Augusta vista por Alzamora

Desamparo, colapso y discriminación en los vestuarios femeninos del Palau Municipal d’Esports Son Moix

Desamparo, colapso y discriminación en los vestuarios femeninos del Palau Municipal d’Esports Son Moix

Hereu afirma que la industria de la automoción en España, Seat y Cupra tienen "el futuro garantizado"

Hereu afirma que la industria de la automoción en España, Seat y Cupra tienen "el futuro garantizado"

VÍDEO | Alerta naranja en Mallorca: lluvias muy fuertes, granizo y fuertes rachas de viento

La UIB suspende las actividades al aire libre por la alerta naranja

La UIB suspende las actividades al aire libre por la alerta naranja
Tracking Pixel Contents