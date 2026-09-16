Queden suspeses les activitats universitàries a l'aire lliure
Davant l’activació d’una alerta taronja per pluges previst per a avui al Sud de Mallorca, se suspenen les sortides de camp i les activitats al medi marí a partir de les 13 hores
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Palma
Davant l’activació d’una alerta taronja per pluges previst per a avui al Sud de Mallorca, queden suspeses les activitats universitàries a l'aire lliure, les sortides de camp i les activitats al medi marí a partir de les 13 hores.
Estau atents als nostres canals oficials per a més informació.
L'acte inaugural del cicle Aula de Natura, previst per a l'horabaixa del dimecres 16 de setembre, s'ha cancel·lat per la suspensió de les activitats universitàries a l'aire lliure degut a l'avís taronja per la situació meteorològica adversa
- Cort desmantela la tirolina y los merenderos del bosque de Bellver tras años de protestas vecinales
- Alquila una casa de campo en Llucmajor por 1.600 euros con una controvertida condición: 'Sin posibilidad de empadronarse
- Vecinos afectados por los alquileres turísticos ilegales de Paco Garrido se unen para luchar ante la inoperancia del Consell
- Dos años de prisión por obligar a su pareja a llevar el hiyab en Mallorca: “Tienes suerte de estar en España, si estuviéramos en Marruecos ya te hubiera matado”
- La emblemática mercería La Veneciana encuentra relevo a sus 88 años de historia en Palma: 'Lo más seguro es que den un impulso más
- Tu casa pasa a valer la mitad
- El velero encallado en el Port Vell de Son Servera cambia de dueño: este es el plan para retirarlo
- Ampliación de la ORA en Palma: cómo pedir el distintivo, requisitos, precio y calles afectadas