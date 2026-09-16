El català com a llengua d’acollida: La UIB acull la darrera sessió del cicle IEC-ARA «Qüestions IEC: interroguem, entenem, conversem»
La conversa entre Sebastià Alzamora i Elga Cremades es farà el dijous 17 de setembre a les 17.30 hores a Sa Riera
La Universitat de les Illes Balears col·labora amb el cicle IEC-ARA «Qüestions IEC: interroguem, entenem, conversem» a Palma, una proposta que convida a analitzar alguns dels principals interrogants del present des d’una mirada plural i experta.
La tercera i darrera sessió del cicle, titulada «El català com a llengua d’acollida», tendrà lloc el dijous 17 de setembre, a les 17.30 hores, a Sa Riera (Palma). Hi participaran Sebastià Alzamora, escriptor, membre de la Secció Filològica de l’IEC i delegat territorial de l’IEC a les Illes Balears, i la doctora Elga Cremades, professora titular de Filologia Catalana de la UIB, seran els conferenciants de la darrera sessió d’aquest cicle, moderada per Anna Mascaró, periodista de l’Ara Balears.
Aquesta activitat l’organitzen l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i el diari Ara Balears, amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears.
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