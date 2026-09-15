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La UIB se suma a la condemna de la CRUE per l’assassinat a Mèxic d’una estudiant de la Universitat de Granada

La Universitat de les Illes Balears condemna l'assassinat d'una estudiant española a Mèxic.

La Universitat de les Illes Balears condemna l'assassinat d'una estudiant española a Mèxic. / .

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Redacción Especiales

Palma

La Universitat de les Illes Balears se suma al comunicat de CRUE – Universidades Españolas per expressar el seu dol i condemna per l’assassinat d’una estudiant de la Universitat de Granada que feia un intercanvi acadèmic a Mèxic.

Podeu consultar el comunicat complet en aquest enllaç.

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