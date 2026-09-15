La UIB se suma a la condemna de la CRUE per l’assassinat a Mèxic d’una estudiant de la Universitat de Granada
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Palma
La Universitat de les Illes Balears se suma al comunicat de CRUE – Universidades Españolas per expressar el seu dol i condemna per l’assassinat d’una estudiant de la Universitat de Granada que feia un intercanvi acadèmic a Mèxic.
Podeu consultar el comunicat complet en aquest enllaç.
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