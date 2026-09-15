La Seu universitària de la UIB a Menorca inicia el curs amb 284 alumnes matriculats
La Universitat de les Illes Balears celebra l’obertura solemne de l’any acadèmic 2026-27 i l’acte de final de promoció dels estudiants que finalitzaren els estudis de grau el curs anterior a Menorca
Un total de 284 alumnes han començat les classes a la Seu universitària de Menorca: 255 són estudiants de grau i 29 cursen estudis de màster, en concret, el Màster en Formació del Professorat. El nombre d’alumnes de grau de nou ingrés que comencen els estudis enguany és d’un centenar, tot i que les dades són provisionals, ja que la matrícula continua oberta, com també ho estan la inscripció i la matrícula als màsters universitaris i a altres cursos de formació de la UIB.
La Universitat de les Illes Balears celebra l’acte solemne d’obertura de l’any acadèmic 2026-27 i l’acte de final de promoció dels estudiants que finalitzaren els estudis de grau el curs anterior, amb la participació de 19 estudiants. En nom seu, intervenen Paula Cànovas i Yalmadis Batista, graduades en Dret.
L’acte se celebra al claustre de Sant Diego i el presidirà el rector de la UIB, Jaume Carot. Hi participaran el senyor Adolfo Vilafranca, president del Consell de Menorca; el senyor Josep Lluís Benejam, batle d’Alaior, i el senyor Antoni Vera, conseller d’Educació i Universitats.
La lliçó inaugural de l’any acadèmic anirà a càrrec del doctor Miquel Josep Deyà, catedràtic d’Història Moderna, amb el títol «El debat sobre els límits del poder de l’Estat en els segles XVI i XVII».
Els graus que s’imparteixen presencialment a la Seu universitària de Menorca aquest curs són Administració d’Empreses, Dret, la doble titulació d’Educació Infantil i Educació Primària, Infermeria, Turisme i Enginyeria Informàtica, a més del Màster Universitari en Formació del Professorat.
Titulats a la seu de la UIB a Menorca
Les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera es varen inaugurar el curs acadèmic 1997-98. Des de llavors, a la seu de Menorca s’hi han titulat un total de 873 estudiants, a més de 346 estudiants que han pogut fer algun postgrau a la seu. En total, són 1.219 estudiants titulats, el 63,8% dels quals són dones.
Obres a la nova seu de la UIB
L’any 2022, amb finançament aportat pel Govern de les Illes Balears, la UIB va adquirir un nou edifici, situat al carrer de la costa d’en Macari, a Alaior, per ampliar la Seu universitària de Menorca. L’immoble té una superfície construïda de 536,60 m2 i una superfície útil de 416,98 m2, que s’afegeixen als 1.038,53 m2 dels dos edificis de la seu actual, Can Salort i Santa Rita. Això suposa un augment d’un 40% de superfície útil per acollir més alumnes, més docents i més personal administratiu i de suport. El Govern ha anunciat que ja ha posat en marxa la transferència a la UIB per a que aquesta pugui licitar les obres de remodelació.
Altres estudis
A més de grau i màster, la UIB té una programació estable de la Universitat Oberta de Majors (UOM), que el curs passat va tenir 238 alumnes. També imparteix activitats i tallers de foment de les vocacions i promoció dels estudis entre els alumnes de primària i secundària, perquè puguin conèixer la UIB i la seu de primera mà.
Des del curs 2018-19, la seu de la UIB disposa també d’un orientador propi que gestiona el Servei d'Orientació per a l'Ocupació a Persones Qualificades SOIB- FUEIB (DOIP), finançat pel SOIB. El curs 2025-26 va atendre 259 usuaris des de la seu de Menorca.
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