La UIB estrena l’Aula de Natura, una iniciativa per convertir el campus en un espai de divulgació i acció per la sostenibilitat
La iniciativa de l’Oficina de Transició i Innovació en Sostenibilitat es presenta el dimecres 16 de setembre amb un acte inaugural al Jardí de la Memòria
La Universitat de les Illes Balears posa en marxa el projecte Aula de Natura UIB: cicle mensual de divulgació i acció per a la transició ecosocial al campus. Aquesta iniciativa acostarà la sostenibilitat a la comunitat universitària i a la ciutadania a través d'experiències pràctiques, activitats divulgatives, ciència ciutadana i accions comunitàries que permetin connectar els reptes ambientals globals amb actuacions concretes en l'àmbit local.
La iniciativa neix com un projecte pilot que vol ser el germen d'una Aula de la Natura permanent que convertirà l’espai exterior del campus en una aula a l’aire lliure per dur-hi a terme activitats en col·laboració amb entitats ambientals i socials del territori. Les sessions combinaran xerrades, tallers, ciència ciutadana i activitats pràctiques relacionades amb la biodiversitat, el consum responsable, la gestió dels residus o la conservació dels ecosistemes, entre d'altres temàtiques.
Un programa per aprendre de la natura i actuar-hi
El projecte s'inicia el dimecres 16 de setembre amb un acte inaugural que tendrà com a punt de trobada el Jardí de la Memòria, a les 17.30 hores, amb la presentació del projecte a càrrec de la directora de l'Oficina de Transició i Innovació en Sostenibilitat (OTIS), doctora Elena Baraza, representants de l'equip de govern de la UIB i de les entitats col·laboradores. Tot seguit, les persones assistents recorreran diversos espais del campus vinculats a les activitats que es desenvoluparan en els pròxims mesos.
Pròximes activitats
«Bada els ulls i escolta el campus!» Sessió d'ornitologia
La programació continua amb una sessió d'ornitologia que es farà el dissabte 26 de setembre, de les 8 a les 11 hores, al campus de la UIB. Aprèn a identificar els ocells que habiten el nostre entorn de la mà de SEO/BirdLife, Virot Petit. Amb l'ajuda de guies especialitzats, descobrirem les espècies presents al campus i els seus cants. Només necessites curiositat i ganes d'escoltar!
«Bescanvia, connecta i transforma» Fira d'intercanvi
El dissabte 17 d'octubre, de les 10 a les 14 hores, al campus de la UIB, tendrà lloc una fira d'intercanvi acompanyada d'una xerrada sobre consum responsable i economia circular, organitzada juntament amb Amics de la Terra. Duu el que ja no necessites i endú-te'n el que et pugui ser útil! Si no saps ben bé què dur o com funciona l'intercanvi, no et preocupis: l'equip d'Amics de la Terra i l'OTIS t'hi acompanyarem.
«Mans a la terra!» Sessió de botànica i gestió forestal
El dissabte 14 de novembre, de les 10 a les 14 hores, al campus de la UIB, descobrirem el món de les plantes amb CEFOR i el Jardí Botànic de Lluc. Aprendrem a reconèixer espècies autòctones i participarem en una activitat pràctica relacionada amb plantes d'interès forestal, una experiència per connectar amb la flora de les Illes Balears.
«Dona vida als teus residus!» Taller de compostatge
El dissabte 12 de desembre, de les 10 a les 14 hores, al campus de la UIB, aprendrem a transformar els residus orgànics en un recurs valuós. Amb l'ajuda d'Amics de la Terra, coneixerem els fonaments del compostatge domèstic i comunitari, i descobrirem com convertir la matèria orgànica en un recurs útil per al sòl: una activitat pràctica per cuidar la terra que ens alimenta i contribuir a tancar el cicle dels nutrients.
Un projecte col·laboratiu i obert a tothom
L'Aula de Natura UIB és una iniciativa que impulsa l’Oficina de Transició i Innovació en Sostenibilitat (OTIS) amb el suport de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) i la col·laboració de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears, Mallorca Preservation, SEO/Birdlife, Amics de la Terra Mallorca i el Jardí Botànic de Lluc.
L'activitat és de franc i s'adreça a estudiants, personal docent i investigador, personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de la Universitat, així com al conjunt de la ciutadania interessada en la sostenibilitat i el medi ambient. Amb aquest primer cicle, l'OTIS fa un primer pas cap a una Aula de la Natura permanent i cap a un campus més obert, connectat i compromès amb la sostenibilitat. El projecte es manté obert a totes aquelles entitats que hi vulguin col·laborar. Si us interessaria participar en accions futures, escriviu a sostenibilitat@uib.cat.
Trobareu el programa complet d’activitats al web de l’Aula de Natura de la UIB.
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