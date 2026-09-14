Premi per als professors de la UIB Miquel J. Deyà Bauzà i Joan Mas i Vives
El Consell de Mallorca ha atorgat la Medalla d’Or i Gratitud al doctor Miquel J. Deyà Bauzà, catedràtic d’Història Moderna, i el premi Jaume II al doctor Joan Mas i Vives, catedràtic jubilat de Filologia Catalana
El Consell de Mallorca ha guardonat dos professors de la Universitat de les Illes Balears en el marc dels premis Honors i Distincions del Consell de Mallorca, que tenen per objectiu reconèixer la tasca feta o que fan persones i entitats en benefici de Mallorca i de la seva ciutadania.
El doctor Miquel J. Deyà Bauzà, catedràtic d’Història Moderna, ha estat guardonat amb la Medalla d’Or i Gratitud del Consell de Mallorca per la seva labor històrica i científica vinculada a la divulgació de la cultura i la llengua pròpies. La seva trajectòria ha contribuït a preservar i difondre el patrimoni cultural mallorquí.
El doctor Joan Mas i Vives, catedràtic jubilat de Filologia Catalana, ha estat guardonat amb el Premi Jaume II per la seva aportació al panorama teatral de Mallorca. Crític literari, filòleg i escriptor mallorquí, com a president de la Fundació Teatre del Mar ha desenvolupat una gran tasca de promoció de les arts escèniques.
El lliurament dels guardons va tenir lloc el dissabte 12 de setembre al Teatre Principal de Palma.
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