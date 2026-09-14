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Premi per als professors de la UIB Miquel J. Deyà Bauzà i Joan Mas i Vives

El Consell de Mallorca ha atorgat la Medalla d’Or i Gratitud al doctor Miquel J. Deyà Bauzà, catedràtic d’Història Moderna, i el premi Jaume II al doctor Joan Mas i Vives, catedràtic jubilat de Filologia Catalana

Foto de família dels premis Honors i Distincions del Consell de Mallorca, amb dos professors de la UIB guardonats.

Foto de família dels premis Honors i Distincions del Consell de Mallorca, amb dos professors de la UIB guardonats. / UIB

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Redacción Especiales

Palma

El Consell de Mallorca ha guardonat dos professors de la Universitat de les Illes Balears en el marc dels premis Honors i Distincions del Consell de Mallorca, que tenen per objectiu reconèixer la tasca feta o que fan persones i entitats en benefici de Mallorca i de la seva ciutadania.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà, catedràtic d’Història Moderna, ha estat guardonat amb la Medalla d’Or i Gratitud del Consell de Mallorca per la seva labor històrica i científica vinculada a la divulgació de la cultura i la llengua pròpies. La seva trajectòria ha contribuït a preservar i difondre el patrimoni cultural mallorquí.

El doctor Joan Mas i Vives, catedràtic jubilat de Filologia Catalana, ha estat guardonat amb el Premi Jaume II per la seva aportació al panorama teatral de Mallorca. Crític literari, filòleg i escriptor mallorquí, com a president de la Fundació Teatre del Mar ha desenvolupat una gran tasca de promoció de les arts escèniques.

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El lliurament dels guardons va tenir lloc el dissabte 12 de setembre al Teatre Principal de Palma.

TEMAS

  • UIB
  • Consell de Mallorca
  • Mallorca
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