El Govern i la UIB inicien el camí de les futures instal·lacions universitàries en el ParcBit
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Campus de la UIB ha formalitzat davant notari l’adquisició de la parcel·la 7A, que se sumarà a la 6A, de titularitat autonòmica, per fer possible el futur equipament universitari. Aquest projecte s’emmarca en l’estratègia del Govern de les Illes Balears per transformar el ParcBit en un pol d’innovació i recerca de referència a la Mediterrània
El Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears (UIB) han fet la primera passa per fer realitat les futures instal·lacions de la UIB al ParcBit, amb la formalització davant notari de la compravenda de la parcel·la 7A del parc per part de la Universitat.
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Campus de la UIB, Carles Mulet, ha formalitzat l’adquisició de la parcel·la, que té una edificabilitat de 2.311 metres quadrats. Aquest espai se sumarà a la parcel·la 6A, contigua i de titularitat de la Comunitat Autònoma, que el Govern s’ha compromès a cedir per al desenvolupament del futur equipament universitari.
En conjunt, les dues parcel·les posen a disposició del projecte una edificabilitat de 4.627 metres quadrats, amb 2.311 metres quadrats corresponents a la parcel·la 7A i 2.316 metres quadrats a la parcel·la 6A.
La futura implantació d’equipaments de la UIB al ParcBit representa una passa estratègica per reforçar la connexió entre universitat, recerca i empresa i contribuir a consolidar aquest espai com un dels motors principals de la transformació del model econòmic de les Illes Balears.
La iniciativa forma part de l’estratègia que el Govern està desplegant des de l’inici de la legislatura per transformar el ParcBit i dotar-lo de més activitat, més empreses, més talent i més capacitat d’innovació.
El Pla d’Atracció i Fidelització d’Empreses i Talent del ParcBit preveu mobilitzar prop de 68 milions d’euros per avançar en aquesta transformació. En aquest marc, el Govern ha impulsat diferents actuacions per recuperar l’activitat i ampliar les possibilitats de creixement del ParcBit.
Entre aquestes actuacions hi ha la recuperació de solars que s’havien venut anteriorment i que permetran disposar de més espai edificable per a noves empreses i projectes estratègics. En concret, el 2025 es varen recuperar dues parcel·les que sumen més d’11.000 metres quadrats d’edificabilitat.
A l’actuació esmentada se suma la construcció de 120 habitatges de lloguer temporal destinats a treballadors, personal investigador i docent, una iniciativa que facilitarà l’arribada i la permanència de perfils professionals vinculats al ParcBit i a la Universitat. El projecte té previst l’inici de les obres durant el primer semestre de 2027.
La transformació del ParcBit inclou també el desbloqueig del Complex de Recerca de les Illes Balears, la millora dels equipaments del parc, la solarització de l’aparcament, la millora de l’enllumenat públic i l’arribada del metro, que configuraran de manera progressiva un espai més connectat, habitable i atractiu per a empreses, investigadors, treballadors i estudiants.
Les futures instal·lacions de la UIB reforçaran precisament aquesta nova concepció del ParcBit: un ecosistema en què la formació universitària, la investigació, la innovació i l’activitat empresarial puguin desenvolupar-se de manera integrada.
L’objectiu del Govern és que el ParcBit deixi de ser únicament un espai d’ubicació d’empreses tecnològiques i es consolidi com un veritable ecosistema d’innovació, capaç d’atraure i retenir talent, generar coneixement i facilitar la transferència de la recerca cap al teixit productiu.
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