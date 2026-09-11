La UIB recupera la normalitat després de la tempesta que va afectar el campus de Palma
Des d'ahir dijous, un dia després de la tempesta, les classes s'han pogut dur a terme amb normalitat i es treballa per reparar els desperfectes als edificis i exteriors
La UIB donarà suport a les persones afectades perquè puguin comunicar els danys patits durant l’episodi que va afectar el campus el dimecres 9 de setembre
La Universitat de les Illes Balears va reprendre l’activitat acadèmica amb normalitat el dijous 10 de setembre després de la tempesta que va afectar el campus de Palma el dia anterior.
Totes les classes s’han pogut dur a terme tal com estaven programades gràcies a la ràpida actuació dels equips de manteniment del campus, que el mateix horabaixa de dimecres varen començar a arreglar els desperfectes que la tempesta va provocar en diversos edificis del campus, principalment en portes i finestres i en elements exteriors (com ara cornises, contravents, minvells…).
Els edificis més afectats són el Guillem Cifre de Colonya, el Guillem Colom Casasnovas, el Beatriu de Pinós i el Gaspar Melchor de Jovellanos. Fora del campus, també s’ha vist afectat l’edifici del Complex Balear de Recerca, al ParcBit.
Les intervencions fetes els darrers mesos en els edificis del campus per arreglar cobertes i millorar els aïllaments exteriors han minimitzat l’impacte que la tempesta ha tengut sobre l’activitat acadèmica. Així, les entrades d’aigua als edificis han estat per mor del trencament de portes i finestres, però no per filtracions i goteres.
La tempesta també ha provocat la caiguda de diversos arbres i nombroses branques, que es varen començar a retirar el mateix horabaixa de dimecres.
A les instal·lacions de Campusesport, les activitats esportives s’han reprès amb normalitat excepte en el cas de la piscina i el pavelló, que han patit danys en les cobertes.
Afectació a les infraestructures fotovoltaiques
La tempesta ha afectat un 10 per cent, aproximadament, de les instal·lacions fotovoltaiques que s’han instal·lat en el marc del projecte de transformació energètica del campus.
La zona més afectada és l’aparcament de Can López, on el fort episodi de vent va desprendre un nombre important de plaques solars que varen provocar danys en diversos vehicles que hi estaven estacionats. Aquest espai romandrà tancat fins a nou avís.
També es varen desprendre algunes plaques solars instal·lades en diversos edificis del campus.
En canvi, els camps solars i les instal·lacions singulars, com la marquesina de l’aparcament de l’edifici Guillem Cifre de Colonya o el caminal solar, no han patit danys.
La UIB manté el seu full de ruta per completar les actuacions de transformació energètica del campus i ha iniciat ja els mecanismes per revertir els danys causats per la tempesta sobre les infraestructures fotovoltaiques.
Valoració de danys i suport als afectats
Dimecres, l’actuació dels equips de manteniment es va centrar en una primera avaluació i reparació dels desperfectes que poguessin afectar l’activitat acadèmica, i ahir s’iniciaren les tasques de valoració dels danys.
La Universitat atendrà de manera individualitzada les persones que hagin patit danys als vehicles que eren al campus durant la tempesta. Les persones afectades poden enviar un missatge a l’adreça electrònica <sti@uib.cat> per contactar amb el Departament d’Infraestructures, Campus i Sostenibilitat, amb l’objectiu de recollir les dades i la informació dels afectats i informar-los de com s’ha de procedir.
La UIB agraeix la col·laboració, la comprensió i la responsabilitat de tota la comunitat universitària davant aquesta situació excepcional. Així mateix, la UIB demana disculpes si, de manera puntual, hi ha qualque desperfecte que encara no s’hagi pogut reparar.
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