La Universitat reprèn l’activitat acadèmica el dijous, 10 de setembre
La tempesta ha provocat desperfectes al campus de Palma i ha obligat a suspendre les classes avui horabaixa
La Universitat de les Illes Balears reprendrà l’activitat acadèmica el dijous, 10 de setembre, tant al campus de Palma com a les seus de Menorca i d’Eivissa i Formentera, una vegada finalitzada l’avaluació de l’estat de les infraestructures del campus després de la tempesta intensa que ha tengut lloc el dimecres, 9 de setembre.
Pel que fa a CampusEsport, la piscina i el pavelló esportiu no podran obrir demà a causa dels desperfectes ocasionats pel temporal. Les altres instal·lacions esportives funcionaran amb normalitat.
En cas que es produís qualsevol novetat significativa pel que fa a la situació meteorològica que pogués afectar l’activitat universitària, se n’informarà demà, 10 de setembre, abans de les 7.30 hores a través dels canals oficials de la UIB.
Tempesta al campus de Palma
Cap a les 14 hores d'avui, una tempesta intensa ha afectat de manera sobtada el campus de la Universitat de les Illes Balears a Palma i ha provocat diversos desperfectes materials. Afortunadament, no s'han produït danys personals.
Davant les previsions meteorològiques adverses, i moments abans de l'arribada de la tempesta, la Universitat ha emès avisos a través dels seus canals oficials i del correu electrònic institucional perquè les persones presents al campus de Palma, a l'edifici Sa Riera i a la Seu universitària de Menorca romanguessin a l'interior dels edificis i evitassin desplaçaments innecessaris. Pocs minuts després, quan la tempesta ha amainat, s’han suspès les classes i s’han tancat els edificis.
Posteriorment, una incidència ha obligat a interrompre la circulació de la línia 1 del metro de Palma. Davant aquesta situació, la UIB ha reobert l’edifici Ramon Llull del campus perquè els membres de la comunitat universitària hi poguessin romandre fins que poguessin abandonar el campus.
La intensitat de les ràfegues de vent ha causat incidències en diverses instal·lacions del campus. Entre altres afectacions, s'han desprès algunes plaques fotovoltaiques corresponents als projectes de sostenibilitat i eficiència energètica que actualment s'estan desplegant a la Universitat. Com a conseqüència, s'han registrat danys materials en alguns vehicles estacionats al campus, l'abast dels quals encara s'està valorant.
També han caigut branques i altres elements a diferents punts del recinte universitari, i s’han produït desperfectes en infraestructures, els quals els serveis tècnics estan inspeccionant.
La Universitat manté activats els protocols de seguretat i treballa en l'avaluació completa dels danys, així com en la recuperació de la normalitat al campus. Agraeix la col·laboració, la comprensió i la responsabilitat de tota la comunitat universitària davant aquesta situació excepcional. Així mateix, la UIB demana disculpes si, de manera puntual, hi ha qualque desperfecte que encara no s’hagi pogut reparar.
La UIB continuarà informant, a través dels canals oficials, de qualsevol novetat relacionada amb la situació meteorològica o amb la reobertura dels edificis que encara puguin estar afectats.
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