Avaluar cada embaràs de manera personalitzada permet prevenir més bé la trombosi i el seu impacte clínic
La tesi doctoral d’Irene Vázquez Fernández valida un model d’atenció personalitzada per identificar les dones amb més risc de trombosi durant l’embaràs i el postpart
La trombosi, és a dir, la formació de coàguls sanguinis que poden obstruir la circulació, continua sent una de les causes principals de complicacions greus durant l’embaràs i el període posterior al part. La tesi doctoral d’Irene Vázquez Fernández, defensada recentment a la Universitat de les Illes Balears, demostra que una avaluació individualitzada del risc pot millorar la prevenció d’aquestes complicacions.
L’estudi, desenvolupat en el marc de l’activitat investigadora del grup de recerca Estudi de Gammapaties Monoclonals i Síndromes Mielodisplàstiques de l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), parteix de la idea que no totes les dones embarassades tenen el mateix risc de desenvolupar una trombosi. Factors com l’edat materna, l’obesitat, els antecedents personals de trombosi o determinades complicacions obstètriques poden incrementar-ne la probabilitat. Mitjançant la identificació precoç d’aquests factors és possible adaptar les mesures preventives a les necessitats de cada pacient i evitar intervencions innecessàries.
Per dur a terme la recerca, els investigadors varen analitzar una cohort de dones embarassades i aplicaren un protocol estructurat de classificació del risc. Aquest sistema permetia agrupar les pacients segons la probabilitat de presentar un esdeveniment trombòtic durant l’embaràs o el postpart i indicar tractaments preventius de manera personalitzada. La metodologia també va permetre avaluar la seguretat de les mesures adoptades i comparar-ne els resultats amb els d’altres centres internacionals de referència.
Els resultats mostren que aquest model facilita la detecció de les dones amb un risc més elevat de patir trombosi. A més, l’aplicació es va associar a una reducció dels episodis trombòtics sense un augment significatiu de complicacions hemorràgiques, un aspecte essencial quan es plantegen estratègies preventives durant l’embaràs.
Segons destaca Irene Vázquez Fernández, «una avaluació personalitzada del risc permet oferir una atenció més segura i eficient, i ajuda a prevenir complicacions potencialment greus tant per a la mare com per al sistema sanitari». Aquesta aproximació reforça el paper de la medicina personalitzada en un àmbit tan sensible com la salut materna.
La recerca també ha contribuït a definir amb més precisió el perfil de risc trombòtic de la població obstètrica estudiada, alhora que ha identificat fortaleses del model, com el treball multidisciplinari entre especialistes, i oportunitats de millora per reforçar-ne l’aplicabilitat. En conjunt, els resultats avalen l’avenç cap a models assistencials més adaptats a les característiques de cada pacient i orientats a millorar la prevenció de complicacions durant l’embaràs i el postpart.
Doctoranda: Irene Vázquez Fernández
Títol: Efectividad del soporte hemoestático en la mujer de alto riesgo durante el periodo obstétrico. «From Bench to Bedside»
Direcció de tesi: Dr. José María Gámez Martínez, Dr. Juan José Bargay Lleonart i Dr. Savino Sciascia
Programa de Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença
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