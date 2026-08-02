La UIB participa en un projecte europeu per impulsar la gestió sostenible dels residus a les illes mediterrànies
El projecte EcoMedIslands, cofinançat per la Unió Europea, té com a objectiu millorar la prevenció, la recollida i el reciclatge dels residus a les illes de la Mediterrània mitjançant solucions innovadores d'economia circular i eines digitals avançades
La Universitat de les Illes Balears participa en el projecte europeu Circular Solutions for Sustainable Waste Management in Mediterranean Islands (EcoMedIslands), una iniciativa que cofinança la Unió Europea en el marc del programa Interreg Euro-MED. El projecte aborda un repte compartit per gran part dels territoris insulars mediterranis: la gestió dels residus en entorns geogràficament aïllats, amb infraestructures limitades i una estacionalitat turística elevada que incrementa de manera notable la generació de residus durant períodes de l'any determinats.
EcoMedIslands treballarà per prevenir la generació de residus en origen, considerada la primera prioritat de la jerarquia europea de residus, i per millorar els processos de recollida selectiva i reciclatge. Per aconseguir-ho, el projecte incorporarà tecnologies de monitoratge en temps real basades en sensors IoT i sistemes d'intel·ligència artificial per optimitzar les rutes de recollida.
A més, es posaran a prova estratègies d'economia circular en diverses illes pilot de Croàcia, Xipre, Grècia, Itàlia i Malta, amb l'objectiu de desenvolupar models de gestió més eficients i sostenibles. El projecte també inclou accions destinades a promoure canvis d'hàbits entre la ciutadania, les empreses i els visitants, així com la transferència dels resultats obtinguts a les polítiques públiques.
Entre els resultats esperats destaquen la reducció de la quantitat de residus generats, la disminució de les emissions associades a la recollida i el transport, l'increment de les taxes de reciclatge i la creació d'un model replicable en altres territoris insulars. Igualment, es preveu elaborar recomanacions de política pública que puguin aplicar-se més enllà dels socis participants.
Participació de la UIB
La Universitat de les Illes Balears, a través d’investigadors del Departament de Geografia, lidera el paquet de treball 1 (Work Package 1 – Study), dedicat a la recerca i la diagnosi inicial del projecte. Aquesta tasca inclou la definició de les mètriques de circularitat i dels índexs de sostenibilitat que serviran de base per desenvolupar les proves pilot i per avaluar l'impacte de les diferents actuacions. La participació de la UIB en el projecte la lidera el doctor Maurici Ruiz, professor titular del Departament de Geografia i membre de l'Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua (INAGEA) de la UIB.
El consorci està format per onze socis de set països mediterranis, i el coordina la Universitat de Macedònia Occidental (Grècia). EcoMedIslands disposa d'un pressupost total de 3.974.970 euros i s'emmarca en la missió Strengthening an Innovative Sustainable Economy del programa Interreg Euro-MED.
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