Miquel Moyà i l’AECC Illes Balears han estat guardonats amb els premis Sa Riera del Consell Social de la UIB 2026
Es tracta de la segona edició d’aquests guardons destinats a reconèixer la tasca de persones i entitats vinculades amb la Universitat. El premi Sa Riera té caràcter honorífic i es lliurarà en un acte públic després de l’estiu
L’executiu internacional Miquel Moyà i l’Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears han estat reconeguts amb els premis Sa Riera del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears en les categories de menció d’honor a l’excel·lència personal i menció d’honor a l’excel·lència institucional i empresarial, respectivament. Aquest premi celebra enguany la segona edició. A la primera convocatòria dels premis, foren guardonats el cirurgià Oriol Bonnín i el Grup Iberostar. Els premis Sa Riera tenen caràcter honorífic i es lliuren passat l’estiu en un acte públic.
El president del Consell Social de la UIB, Antoni Bennasar Arbós, ha destacat que,enguany, els dos premiats mostren l’excel·lència en dos àmbits molt diferenciats. D’una banda, ha assenyalat «la trajectòria brillant de Miquel Moyà, que l’ha dut a liderar equips internacionals a grans companyies com Google o Viatges El Corte Inglés». També ha esmentat, especialment, el fet següent: «Miquel Moyà ha tengut sempre present aquesta universitat, i una bona mostra d’això és que, des de la seva posició actual, ha afavorit que una gran part de l’equip d’enginyers de la central d’innovació tecnològica que Viatges El Corte Inglés té al ParcBit es nodreixi de talent especialitzat provinent de la UIB».
Per altra banda, ha assenyalat la tasca exemplar que duu a terme la secció balear de l’Associació Espanyola contra el Càncer. En especial, ha fet una especial referència a la feina que s’ha fet en els darrers anys amb el lideratge del doctor José Reyes Moreno: «Ha demostrat la importància de la col·laboració amb la Universitat per treballar en la prevenció i la recerca, i contribuir a la millora de la societat balear».
Les candidatures dels Premis Sa Riera es decideixen a proposta del jurat, dels membres del Consell Social de la UIB, de la Universitat de les Illes Balears o de la Conselleria d’Educació i Universitats. El jurat està format pel president i la secretària del Consell Social, el rector, el vicerector de Projecció Cultural i Universitat Oberta, el conseller d’Educació i Universitats, el gerent de la FUEIB i els membres de la Comissió de Relacions amb la Societat del Consell Social. Els dos nomenaments han estat ratificats en el ple del Consell Social celebrat el 28 de juliol. El premi Sa Riera té caràcter honorífic i es lliurarà en un acte públic després de l’estiu.
Miquel Moyà, menció d’honor a l’excel·lència personal
Miquel Moyà és un executiu internacional amb més de 25 anys d'experiència en la definició i execució de plans estratègics globals en entorns de màxima responsabilitat corporativa. Des de setembre de 2023 dirigeix el Grup Viatges El Corte Inglés, companyia líder del sector turístic amb una facturació de 3.400 milions d'euros, operacions consolidades a 18 països i un equip de més de 6.000 professionals, amb oficines centrals a Mallorca, Madrid, Ciutat de Mèxic i Dubai.
De 2013 a 2023, va desplegar una trajectòria marcada per l'assumpció de responsabilitats multiregionals i globals a Google, on va exercir com a director general d'Aliances Globals a Nova York i va liderar l'equip responsable de les relacions estratègiques amb els grans socis mundials de màrqueting de la companyia. Des d'aquesta posició, va estar al capdavant de les estratègies de transformació tecnològica d’àmbit global, com per exemple l'eliminació de galetes (cookies) al navegador Chrome o el llançament preliminar dels agents d'intel·ligència artificial sobre les infraestructures del nigul (cloud).
A la companyia també va exercir com a director de Comerç, Viatges, Telecomunicacions i Finances; gestionava la interlocució i relació estratègica amb la pràctica totalitat de les empreses de l'IBEX 35, i liderava directament decisions corporatives sobre transformacions digitals i tecnològiques, polítiques de privacitat, marcs de competència i relacions institucionals amb grans entitats impactades per la revolució digital. Abans d'això, havia ocupat les posicions de director de Comerç i Viatges i de director de Viatges a Espanya,integrat al comitè global de viatges de Google per al disseny i conceptualització de productes de viatges a escala mundial.
Abans de Google, Moyà havia format part de l’empresa Everis (actualment, NTT Data) i de Barceló Hotels & Resorts; va dirigir des de Mallorca la transformació del grup turístic i va assolir la digitalització del negoci i la professionalització de les estructures comercials a escala internacional.
En l'àmbit acadèmic, és llicenciat en Física i màster en Seguretat Industrial per la UIB, llicenciat en Administració d’Empreses per la UOC, i té un Executive MBA (Màster en Direcció d’Empreses) per l'IESE Business School. La seva formació s'ha completat amb un Programa de Direcció General a la Universitat de Columbia (Nova York) i diversos programes de postgrau a les universitats de Harvard (Boston) i Wharton (Pensilvània). Addicionalment, està certificat com a coach pel CTI de Londres.
Ha exercit com a professor i conferenciant a la Universitat de Barcelona, IESE Business School, IE University, Universitat Autònoma de Barcelona, ESADE, London Business School, ISDI España i la Universitat de les Illes Balears.
L’AECC Illes Balears, menció d’honor a l’excel·lència institucional i empresarial
L'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears (AECC Illes Balears) és una de les entitats sense ànim de lucre de referència en l'àmbit de la salut a les Illes Balears i a l'Estat espanyol. Fundada el 5 de març de 1953 i declarada d'utilitat pública des del 24 d'abril de 1970, té per objecte la lluita contra el càncer en totes les seves modalitats, mitjançant activitats de divulgació, prevenció, recerca, formació i suport mèdic i assistencial als malalts i les seves famílies. Amb més de 70 anys de trajectòria, l'AECC és la xarxa de recerca del càncer més gran a Espanya, amb més de 2.300 investigadors en 146 centres. Actualment, la presideix el doctor José Reyes Moreno.
En el marc d'aquest compromís, l'AECC Illes Balears va signar el desembre de 2024 un conveni de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears per desenvolupar el Programa de Prevenció Contra el Càncer AECC, el primer programa d'aquest àmbit a les Illes Balears, amb una aportació de 20.000 euros anuals (80.000 euros en quatre anys, prorrogables).
La seu insular va contribuir el 2024 amb més de 660.000 euros en ajudes a projectes de recerca de la UIB i de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa). Des de la primera edició el 2024,aquest programa convoca anualment ajuts a joves investigadors en dos àmbits: ajuts per a doctorands (tres dotacions de fins a 1.000 euros per participar en congressos científics internacionals) i ajuts per a projectes de recerca (dos ajuts de fins a 6.000 euros per a idees innovadores en prevenció oncològica). A l'edició de 2025, els projectes guardonats abracen des de la recerca en càncer de mama fins al cribratge del càncer colorectal mitjançant biomarcadors proteics en plasma, i reflecteixen la qualitat i diversitat de la recerca oncològica que es fa a les Illes Balears.
El programa impulsa també la difusió del coneixement: el I Simposi de Recerca en Càncer de les Illes Balears, celebrat a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos del campus de la UIB sota el lema «De la ciència al pacient», va reunir grups de recerca de les Illes Balears, investigadors, professionals sanitaris i pacients en un espai de trobada per compartir avanços en recerca oncològica i traduir-los en millores per als pacients.
Més informació: https://consellsocial.uib.es/Premis/Premis_Sa_Riera_CS/
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