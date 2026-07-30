La UIB conclou la instal·lació de 7.357,04 kWp de potència fotovoltaica al campus de Palma
Les actuacions completen un dels projectes universitaris d’autoconsum energètic més grans de l’Estat en cobertes d’edificis, aparcaments i espais antropitzats del campus amb finançament del PITEIB, del PRTR i de la Unió Europea
La Universitat de les Illes Balears ha finalitzat aquest mes de juliol la instal·lació de 7.357,04 kWp de potència fotovoltaica al campus de Palma, que han contribuït a completar un dels projectes universitaris d’autoconsum energètic més grans d’Espanya.
Les actuacions, previstes en els lots 1 i 2 de l’expedient 33/25 de la convocatòria PITEIB-INNOV, han consistit a:
- Aprofitar les cobertes de 6 edificis del campus per instal·lar-hi 2.086 mòduls fotovoltaics amb una potència de 1.251,60 kWp (Guillem Cifre de Colonya, Beatriu de Pinós, Anselm Turmeda, Gaspar Melchor de Jovellanos, Arxiduc Lluís Salvador i Son Lledó).
- Instal·lar marquesines fotovoltaiques en 4 àrees d’aparcament, amb una potència de 2.133,26 kWp (edifici Guillem Cifre de Colonya, caminal de Formentera, Cas Jai i Can López - fase 1).
- Aprofitar diversos espais antropitzats del campus per ubicar-hi camps solars amb una potència de 3.792,18 kWp (caminal solar, camp solar de l’Aljub General, camp solar del Pantaleu i camp solar del camí de l’Ullastre).
Aquestes instal·lacions, juntament amb els 473,62 kWp de potència fotovoltaica instal·lats sobre les cobertes dels edificis Antoni Maria Alcover i Sureda, Margalida Comas i Camps i CampusEsport, permetran generar més del 100% de l’energia que es consumeix al campus. Es preveu que s’aconseguirà un estalvi anual de gairebé 1,2 milions d’euros en la factura elèctrica i s’evitarà l’emissió de 3.213 tones de CO₂ també cada any, una quantitat equivalent al CO₂ que captarien 160.650 arbres.
Suport institucional
Les actuacions previstes en els lots 1 i 2 de l’expedient 33/25 s’han finançat en el marc de la convocatòria pública d’ajuts per a la transició energètica en inversions en projectes innovadors, tractors o estratègics (PITEIB/INNOV) del Pla d’inversions per a la transició energètica de les Illes Balears (PITEIB), que cofinança la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia del Govern de les Illes Balears, i s’emmarquen en el Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), que finança la Unió Europea (Next Generation EU).
Estratègia de sostenibilitat 2030
Aquestes actuacions s’inclouen en l’Estratègia de sostenibilitat 2030 de la Universitat de les Illes Balears, una iniciativa que té com a objectiu general transformar la Universitat en un model de sostenibilitat i de compromís amb la preservació del medi. L’Estratègia de sostenibilitat respon a una visió de la Universitat que, com a agent de transformació social, promou el progrés basat en el coneixement científic i la innovació, sostenible socialment, ambientalment i econòmicament.
L’Estratègia de sostenibilitat, alhora, s’inscriu en el Pla estratègic de la UIB 2023-2027, un document que recull 45 objectius prioritaris que han de guiar l’activitat de la Universitat d’aquí a final de l’any 2027. Un d’aquests objectius és, precisament, incorporar el valor de la sostenibilitat a la gestió mitjançant l’Estratègia de sostenibilitat de la UIB.
Per a més informació, podeu consultar els enllaços sostenibilitat.uib.cat i pla.uib.cat.
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