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El Consell Social de la UIB dona a conèixer els treballs guanyadors dels premis d’investigació

Treballs d’Eivissa, Campos, Palma, Santa Maria i Santa Margalida, guardonats en l’edició del curs 2025-26. El perfil dels participants destaca per l’autoria femenina, de centre públic i molt repartit entre els diferents municipis de les illes

En aquesta edició dels premis d'investigació del Consell Social de la UIB han participat 40 treballs.

En aquesta edició dels premis d'investigació del Consell Social de la UIB han participat 40 treballs. / UIB

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Redacción Especiales

Palma

La vintena edició dels premis d'investigació del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ja té guanyadors. El jurat ha decidit els treballs més destacats d'aquesta convocatòria, que s’adreça a alumnes de segon de batxillerat i cicles formatius de grau superior (CFGS) de formació professional de centres educatius de les Illes Balears, corresponent al curs 2025-26.

Els treballs premiats afronten temes extraordinàriament diversos, com una llei islandesa que permetia matar bascs, la llei de l’Spánverjavígin, vigent fins al 2015; l’estudi del camp de concentració instaurat a Mallorca durant la Guerra Civil a Sa Font Santa; l’elaboració d’un prototip d’aeronau no tripulada amb capacitats d’enlairament i aterratge vertical i amb ales que li permetin tenir més velocitat i eficiència energètica; la prevalença de la malaltia d’Andrade a Mallorca i l’estudi de fins a quin punt una intel·ligència artificial generativa pot aplicar criteris d'avaluació equiparables als que fan servir les persones en mediacions comunitàries.

En aquesta edició han participat un total de 40 treballs elaborats per 48 alumnes (hi ha treballs col·lectius). Tot i que hi ha 9 treballs menys que l’any passat, el Consell Social, en paraules de la secretària, Catalina Palau, que ha exercit com a presidenta del jurat, en fa una valoració molt positiva: «L’any passat vàrem registrar una participació inusualment alta, deguda, molt probablement, a la implantació de l’assignatura de Treball de Recerca a batxillerat. Enguany aquesta assignatura ja no és obligatòria, de manera que tornam a un nivell de participació semblant als anys anteriors, en que l’alumnat decideix fer aquest treball de manera voluntària».

Autoria femenina

Així, del total de 40 treballs presentats, 3 provenen de centres d'Eivissa i Formentera, 5 de Menorca (on se n’han registrat 2 més que l’any passat) i 32 de Mallorca. Del total de participants, 38 corresponen a centres públics i 2 a centres privats i concertats. Destaca la presència important d'alumnat femení, ja que, del conjunt de treballs presentats, 33 els han elaborat dones i 15, homes, la qual cosa suposa que gairebé el 70% els ha fet alumnat femení (68,8%) i només un 31,2% alumnat masculí.

 Palau explica: «Enguany tenim treballs amb una varietat curiosa de temes, alguns realment sorprenents, i, a més, vull destacar el fet que vàrem canviar la data per afavorir la presentació de treballs per part de l’alumnat d’FP, objectiu que hem aconseguit; fins i tot, un dels treballs premiats és precisament d’un grau de formació professional». D'altra banda, ha agraït la implicació del professorat en la promoció i la participació en els premis del Consell Social.

Un aspecte a destacar és la diversitat de municipis d’origen dels centres educatius que han presentat els seus treballs a l’edició d’enguany dels premis del Consell Social. El 32,5% dels candidats són de centres de Palma, mentre que la resta es divideix entre altres municipis de les Illes Balears.

Els premiats

Els premis tenen quatre categories i permeten un màxim de dos guanyadors per a cadascuna. Així, els treballs guardonats a l'edició del curs 2025-26 han estat els següents:

• Categoria 1. Treballs individuals relacionats amb les arts, humanitats, ciències socials i ciències jurídiques

o Treball premiat: «La ley del Spánverjavígin. Entre la historia, el derecho y la ficción» 

Autor: Antonio Montero Escandell

Centre educatiu: IES Sa Colomina (Eivissa)

o Treball premiat: «Els presos de la Fontsanta i Son Catlar durant la Guerra Civil»

Autor: Nuria Arcas Burguera

Centre educatiu: IES Damià Huguet (Campos)

• Categoria 2. Treballs individuals relacionats amb les ciències, ciències de la salut, enginyeria i arquitectura

o Treball premiat: «Diseño y producción de un prototipo de UAV»

Autor: Carlos Sarmiento Martín

Centre educatiu: IES Josep Maria Llompart (Palma)

o Treball premiat: «Malalties minoritàries i visibilitat: el cas de l’Andrade»

Autor: Marta Ferrer Comas

Centre educatiu: IES Santa Maria (Santa Maria del Camí)

• Categoria 3. Treballs col·lectius relacionats amb les arts, humanitats, ciències socials i ciències jurídiques

o Treball premiat: «Pot la intel·ligència artificial avaluar una mediació? La IA davant el criteri humà en una mediació comunitària simulada»

Autors: Àrik Manuel Astorga Letrado, Minerva Vadell Lozano i Aurora García García

Centre educatiu: IES Santa Margalida

• Categoria 4. Treballs col·lectius relacionats amb les ciències, ciències de la salut, enginyeria i arquitectura

Aquesta categoria queda deserta per decisió del jurat.

L'alumnat premiat rebrà una matrícula de franc del primer curs complet de qualsevol titulació oficial de la UIB i l'estada, també de franc, durant el primer mes del curs a la Residència d'Estudiants de la UIB o, en cas de no tenir previst de viure-hi, un abonament anual a les instal·lacions esportives de CampusEsport. Cada professor responsable del treball o dels treballs guanyadors rebrà un premi de 300 euros.

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Els alumnes premiats, així com els seus tutors i centres educatius, rebran un diploma acreditatiu del premi.

TEMAS

  • UIB
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