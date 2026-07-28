La UIB i la FUEIB han finalitzat la instal·lació fotovoltaica a les cobertes de tres edificis del campus
Els sistemes fotovoltaics instal·lats als edificis Antoni M. Alcover i Sureda, Margalida Comas i Camps, i a les instal·lacions de CampusEsport permetran avançar cap a l’autosuficiència energètica del campus de la UIB
Aquestes actuacions han estat cofinançades per la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia, mitjançant el PITEIB i el Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançats per la Unió Europea (Next Generation EU)
La Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears han completat aquest any 2026 la instal·lació de 473,62 kWp de potència fotovoltaica sobre les cobertes dels edificis Antoni Maria Alcover i Sureda, Margalida Comas i Camps i CampusEsport.
Aquestes instal·lacions contribuiran a fer realitat l’objectiu de cobrir el 100 per cent del consum elèctric del campus de la UIB amb autoconsum fotovoltaic, i aconseguir així un estalvi anual de gairebé 1,2 milions d’euros en la factura elèctrica. Per aconseguir-ho, s’ha prioritzat l’aprofitament de les cobertes dels edificis, que cobriran el 22,96% de la demanda energètica del campus. També s’aprofitaran zones d’aparcament marcades per la Llei 10/2019 i alguns terrenys urbans altament antropitzats del campus.
Instal·lacions finalitzades
A l’edifici Margalida Comas i Camps, que acull les facultats de Psicologia i d’Infermeria i Fisioteràpia, s’han instal·lat 180 panells fotovoltaics a la coberta amb una potència màxima de 107,10 kWp que permetrà una reducció estimada de 87,14 tones d’emissions de CO₂ anuals.
A l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda, que acull el Centre d’Estudis de Postgrau i l’Escola de Doctorat, s’han instal·lat 200 panells fotovoltaics a la coberta amb una potència màxima de 119 kWp que permetrà una reducció estimada de 96,93 tones d’emissions de CO₂ anuals.
A l’edifici de CampusEsport, que acull les instal·lacions esportives, s’han instal·lat 339 panells fotovoltaics a la coberta amb una potència màxima de 205,10 kWp que permetrà reduir 141,40 tones d’emissions de CO₂ anuals.
Suport institucional
Aquestes actuacions formen part del Pla d’inversions per a la transició energètica de les Illes Balears (PITEIB), cofinançat per la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia del Govern de les Illes Balears, i estan emmarcades en el Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (Next Generation EU).
Estratègia de sostenibilitat 2030
Aquestes actuacions s’inclouen en l’Estratègia de sostenibilitat 2030 de la Universitat de les Illes Balears, una iniciativa que té com a objectiu general transformar la Universitat en un model de sostenibilitat i de compromís amb la preservació del medi. L’Estratègia de sostenibilitat respon a una visió de la Universitat que, com a agent de transformació social, promou el progrés basat en el coneixement científic i la innovació, sostenible socialment, ambientalment i econòmicament.
L’Estratègia de sostenibilitat, a la vegada, s’inscriu en el Pla estratègic universitari 2023-2027, un document que recull 45 objectius prioritaris que han de guiar l’activitat de la Universitat d’aquí a final de l’any 2027. Un d’aquests objectius és, precisament, incorporar el valor de la sostenibilitat a la gestió mitjançant l’Estratègia de sostenibilitat de la UIB.
Per a més informació, podeu consultar els enllaços sostenibilitat.uib.cat i pla.uib.cat.
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