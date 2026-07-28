Més de 50 especialistes internacionals analitzen el llegat de Ramon Llull en un volum col·lectiu de més de 1.000 pàgines
L'obra recull les actes del congrés internacional dedicat a la figura de l'il·lustre pensador mallorquí que va tenir lloc a Palma el 2025
Acaba de publicar-se Els espais de Ramon Llull: context, pensament i projecció (Madrid-Porto, Editorial Sindéresis, 2026), un volum col·lectiu de més de 1.000 pàgines que aplega 49 estudis d'especialistes procedents d'universitats i institucions d'Europa i Amèrica.
L'obra recull les actes del Congrés Internacional Ramon Llull 2025, que va finançar el Govern de les Illes Balears i va organitzar l'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) de la Universitat de les Illes Balears. Aquest llibre ha estat finançat amb Fons de I’Impost de Turisme Sostenible del Govern de les Illes Balears
El llibre, editat per Rafael Ramis Barceló, organitzador del congrés i director de l'IEHM, ofereix una visió interdisciplinària de la figura de Ramon Llull i de la projecció extraordinària del seu pensament des de l'edat mitjana fins a l'actualitat.
Els treballs aborden qüestions relacionades amb el context històric i cultural de Llull, la seva filosofia, teologia i mètode, així com la recepció del lul·lisme en àmbits tan diversos com l'humanisme, el renaixement, la modernitat, el protestantisme o el pensament contemporani.
La publicació constitueix un dels projectes editorials més grans dedicats a Ramon Llull en els darrers anys, i reflecteix la vitalitat d'uns estudis que continuen creixent i renovant-se des de perspectives cada vegada més diverses.
Així mateix, el volum pretén esdevenir una obra de referència per a investigadors, docents i estudiants interessats en el pensament lul·lià i en la seva influència en la història de la filosofia, la teologia, la literatura, la ciència, el Dret i la cultura europea.
Amb aquesta publicació culmina un projecte que es va concebre per reunir les veus principals del lul·lisme contemporani i enfortir el diàleg internacional al voltant d'una de les figures més universals del pensament medieval.
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