Investigadors de la UIB participen en un estudi d’abast mundial sobre les dinàmiques globals de l’obesitat
La recerca publicada a Nature analitza quatre dècades de dades i revela que l’obesitat mundial s’estanca als països rics, però continua creixent en moltes societats de renda baixa i mitjana
Els doctors Josep Vidal Conti i Adrià Muntaner Mas, investigadors de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la Universitat de les Illes Balears, han participat en un estudi d’abast mundial sobre l’obesitat que ha publicat recentment la revista científica Nature.
La recerca ha analitzat per primera vegada les dinàmiques globals de l’obesitat amb un nivell de detall sense precedents. L’estudi examina l’evolució d’aquesta malaltia entre els anys 1980 i 2024 i aporta una nova perspectiva sobre una de les crisis principals de salut pública del segle XXI.
Els resultats mostren que, en molts països d’ingressos elevats, l’augment de l’obesitat en infants i adolescents es va alentir durant la dècada dels noranta i que, posteriorment, es va estabilitzar. En aquests contextos, la prevalença varia de manera notable: des de valors molt baixos, com el 3-4% en nines del Japó, Dinamarca o França, fins a percentatges molt més elevats, com el 23% en nins dels Estats Units. A més, en alguns països europeus com Itàlia, Portugal o França se n’observa, fins i tot, una lleugera disminució des dels anys 2000.
En adults, aquesta desacceleració s’ha produït amb un cert retard —aproximadament una dècada més tard—, i en alguns casos s’ha arribat a estabilitzar o a reduir-se de manera lleugera, com passa a Espanya. En canvi, als països de renda baixa i mitjana la situació és diferent: l’obesitat continua augmentant i, en molts casos, ja supera la dels països més rics, amb un increment sostingut any rere any.
Un estudi global
Per dur a terme aquesta recerca, els investigadors han analitzat dades de 4.050 estudis poblacionals basats en mesures reals d’alçada i pes, que inclouen un total de 232 milions de participants arreu del món. Aquesta gran base de dades ha permès estudiar no només la prevalença de l’obesitat, sinó també com ha evolucionat de manera diferent segons edat, sexe i context socioeconòmic.
El grup de recerca en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (GICAFE) de la UIB ha participat en la recollida de dades d’un dels estudis inclosos en l’anàlisi, concretament, l’estudi PREFIT. En aquest estudi es varen avaluar la condició física i diversos paràmetres de la composició corporal en infants d’educació infantil.
Segons la recerca publicada a Nature, l’obesitat no evoluciona de manera uniforme i les polítiques de salut pública en poden influir de manera significativa en la trajectòria. En aquest sentit, factors com la disponibilitat d’aliments i el preu, o els canvis en els hàbits de vida podrien haver contribuït a frenar-ne l’augment en alguns països.
Els investigadors conclouen que, mentre que les tendències als països rics suggereixen que és possible controlar l’obesitat, els països de renda baixa i mitjana necessiten intervencions específiques per evitar que aquesta epidèmia continuï expandint-se. Així, l’estudi posa de manifest la necessitat de dissenyar polítiques globals adaptades a cada context per fer front a un problema que afecta milions de persones arreu del món.
Els autors
El doctor Josep Vidal Conti és catedràtic del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i membre del grup de recerca en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (GICAFE) i de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la Universitat de les Illes Balears.
El doctor Adrià Muntaner Mas és professor titular del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i membre del grup de recerca en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (GICAFE) i de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la Universitat de les Illes Balears.
Referència bibliogràfica
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
- La Policía Nacional convierte en violenta una protesta pacífica contra la saturación turística en Mallorca
- Detenidos en Palma cuatro okupas que avisaron a la Policía cuando el dueño del piso intentó entrar
- Vecinos de Sóller retiran hasta 219 bolsas de basuras del arcén de la carretera del desvío
- Vecinos de la Llotja multados por denunciar el ruido: 'Estamos a merced de la apisonadora turística
- La Policía Nacional carga contra los manifestantes de la protesta contra la saturación turística en Mallorca y alcanza a varios turistas
- Salida de Cuba de las hoteleras mallorquinas: Fin a la era liderada por el pionero Gabriel Escarrer
- Una gran manifestación en paz, y luego llegó la Policía
- Las cargas policiales de la mayor manifestación contra la saturación turística corren como la pólvora por Europa