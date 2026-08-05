Luz verde al concurso de ideas para la implantación del Jardín Botánico de Palma, con sedes principales en Ses Cases des Retiro y el Parc de ses Vies

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, presentó el pasado miércoles las bases del concurso de anteproyectos con intervención de jurado para la implantación del futuro Jardín Botánico de Palma, tras su aprobación en Junta de Govern.

El proyecto, según explicó el primer regidor de Cort en rueda de prensa, se desarrollará inicialmente en Ses Cases des Retiro y el Parc de ses Vies, concebidos como la sede principal y la sede urbana del futuro Jardín Botánico, respectivamente.

No obstante, las bases contemplan la incorporación progresiva de nuevas subsedes especializadas en otros espacios de interés ambiental del municipio con el objetivo de configurar el futuro Sistema Botánico Mediterráneo de Palma, una red de espacios botánicos conectados entre sí llamada a convertir la ciudad en un referente en la conservación, la investigación y la divulgación de la flora mediterránea.

"Hoy no presentamos un proyecto pensado para inaugurarse y permanecer inalterable durante décadas. Presentamos un proyecto concebido para evolucionar con la ciudad, incorporando nuevos espacios, nuevos ecosistemas y nuevas funciones a medida que Palma continúe desarrollando su infraestructura verde", incidió Martínez Llabrés.

En esta línea, destacó que el futuro Jardín Botánico de Palma será “una infraestructura científica, ambiental, cultural y educativa concebida para conservar el patrimonio natural, impulsar la investigación, divulgar el conocimiento sobre la flora y el ecosistema mediterráneo y acercar la naturaleza a toda la ciudadanía".

Al mismo tiempo, el proyecto permitirá recuperar espacios degradados desde hace años, incrementar la biodiversidad, mejorar la resiliencia climática de Palma y seguir construyendo una ciudad "más verde y mejor preparada para afrontar los retos del futuro".

Ses Cases des Retiro y el bosque de Bellver, sede principal del Jardín Botánico

La primera de las ubicaciones seleccionadas para la implantación del Jardín Botánico de Palma es Ses Cases des Retiro, en el bosque de Bellver, que con una superficie de cerca de 49.000 metros cuadrados constituirá la sede principal del proyecto.

El ámbito integrará un Centro de Interpretación del Jardín Botánico y del Bosque Metropolitano, con espacios expositivos sobre la flora mediterránea y la memoria histórica de Ses Cases des Retiro; un área educativa y formativa, con aulas para programas escolares y cursos de formación botánica; y un área técnica y científica, con laboratorios de investigación botánica y herbolario.

También incorporará un área de producción hortícola, con invernadero de reproducción, taller y almacenes; servicios para visitantes, con zona de acogida, pequeña tienda o librería científica y taquillas; espacios de administración y gestión; una colección de flora autóctona, y un aparcamiento.

Además, las bases contemplan la posibilidad de distribuir parte de este programa en otras edificaciones del conjunto si fuera necesario.

Junto a ello, el bosque de Bellver pasará también a formar parte del Jardín Botánico como una auténtica colección viva destinada a la conservación, la investigación y la divulgación del ecosistema forestal mediterráneo.

Asimismo, las antiguas terrazas agrícolas permitirán implantar colecciones botánicas ‘ex situ’, recuperando al mismo tiempo un paisaje agrícola tradicional de gran valor patrimonial.

Cabe recordar que estas actuaciones se verán reforzadas por otros proyectos estratégicos que el Ajuntament de Palma ya ha puesto en marcha en este ámbito, como la rehabilitación integral de Ses Cases des Retiro, actualmente en licitación por un importe de 1,9 millones de euros, y el proyecto de mejora de los accesos al Castell de Bellver y la recuperación de su entorno forestal, con una inversión de 3,2 millones de euros.

Estas dos últimas actuaciones, financiadas con fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), contribuirán a potenciar el valor patrimonial, ambiental y paisajístico de este enclave, consolidándolo como la sede principal del futuro Jardín Botánico de Palma.

El proyecto del Jardín Botánico de Palma se desarrollará inicialmente en Ses Cases des Retiro y el Parc de ses Vies, sede principal y sede urbana, respectivamente. / Ajuntament de Palma

El Parc de Ses Vies, primera sede urbana

La otra ubicación del proyecto, con un ámbito de 50.000 metros cuadrados, será el Parc de ses Vies, donde se desarrollará la sede urbana del Jardín Botánico.

Concebido como una extensión funcional de Ses Cases des Retiro, este espacio albergará colecciones botánicas de carácter urbano, actuaciones de divulgación, educación ambiental y la puerta de acceso al conjunto del Sistema Botánico Mediterráneo de Palma.

En concreto, en este espacio estarán representadas las cinco grandes regiones mediterráneas del mundo: la cuenca mediterránea —sur de Europa, norte de África, Oriente Próximo y las islas del Mediterráneo—, California, el centro de Chile, el suroeste de Australia y la región del Cabo Occidental de Sudáfrica.

El programa de necesidades contempla, además, servicios para visitantes, con zonas de acogida, bar, pequeña tienda o librería científica y taquillas; espacios de servicio y mantenimiento con vestuarios y dependencias para el personal; un anfiteatro al aire libre con capacidad para 200 personas; infraestructuras técnicas como depósito de agua para riego y zonas de compostaje; la recuperación y renaturalización del tramo del torrente de Na Bàrbara que atraviesa este ámbito y la urbanización del conector verde y conexión con el Jardín Botánico.

Futuras subsedes para desarrollar el Sistema Botánico Mediterráneo

Según incidió el alcalde, el modelo planteado por el Ajuntament para la creación del futuro Jardín Botánico de Palma se aleja del concepto de recinto único y cerrado.

En este sentido, las bases describen un proyecto abierto y en permanente evolución que nace con dos implantaciones definidas, pero que podrá crecer con la incorporación de nuevas subsedes especializadas en otros espacios de interés ambiental del municipio.

A modo de ejemplo, el documento cita, sin que sea vinculante, ámbitos como Es Carnatge, los jardines de la Misericòrdia, Ca'n Tàpera, el Jardí Jeannine Cook o el Jardí de les Jerònimes, que podrán incorporarse progresivamente para ampliar las funciones de conservación, investigación, educación y divulgación del Jardín Botánico y consolidar el futuro Sistema Botánico Mediterráneo de Palma.

Premios y jurado del concurso de ideas

En cuanto al concurso de ideas, el alcalde explicó que la selección de la propuesta se realizará mediante un procedimiento abierto, anónimo y de una única fase.

El jurado estará integrado por representantes de las diferentes áreas del Ajuntament de Palma implicadas en el proyecto, representantes de las asociaciones vecinales de la Bonanova y Son Forteza Nou, profesionales designados por el Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears y especialistas en arquitectura, ingeniería e ingeniería agrónoma.

Las propuestas serán valoradas atendiendo a criterios de calidad arquitectónica y paisajística, integración con el entorno, calidad científica y educativa, sostenibilidad ambiental, resiliencia climática, funcionalidad, accesibilidad y viabilidad técnica y económica.

El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta las 14.00 horas del próximo 9 de octubre.

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"Hoy damos un paso decisivo para hacer realidad un proyecto que la ciudad viene reclamando desde hace décadas y que, por fin, comienza a tomar forma", concluyó el alcalde, quien se mostró convencido de que "la calidad del concurso permitirá atraer equipos de primer nivel y que el resultado estará a la altura de la ambición de un proyecto llamado a convertirse en uno de los grandes referentes ambientales, científicos y paisajísticos de Palma".