El Ajuntament abrirá el próximo 16 de septiembre el plazo para solicitar el distintivo de residente correspondiente a las nuevas zonas ORA, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el 1 de enero de 2027

El Ajuntament de Palma abrirá el próximo 16 de septiembre el plazo para solicitar el distintivo de residente correspondiente a la ampliación de la zona ORA, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el 1 de enero de 2027.

Así lo explicó el pasado martes el teniente de alcalde de Mobilitat, Toni Deudero, señalando que el objetivo “es que los ciudadanos puedan preparar con antelación toda la documentación necesaria para agilizar la tramitación y evitar esperas cuando se abra el plazo de solicitud”.

Con este fin, Cort ha habilitado una web informativa en la que los ciudadanos pueden consultar toda la información relativa a la ampliación de la ORA, conocer los requisitos para obtener el distintivo de residente y comprobar si su calle se incorpora a la zona regulada.

Además, a través de un buscador, los usuarios pueden introducir la dirección de su domicilio para conocer el sector ORA al que pertenece cada calle.

“Esta herramienta resulta especialmente útil, ya que la ampliación no afecta a todas las calles de los nuevos barrios, sino únicamente a aquellas incluidas en el ámbito de regulación”, añadió el regidor.

En términos generales, la ampliación de la ORA se extenderá a los barrios de Foners, Pere Garau Este, Son Fortesa Sud, Els Hostalets, Son Oliva, Plaza de Toros, Camp Redó y a determinadas calles de Bons Aires.

Deudero insistió en la importancia de verificar previamente si la calle de residencia forma parte de la ampliación, ya que únicamente los vecinos de las calles incluidas deberán solicitar el nuevo distintivo de residente.

Documentación necesaria

Para realizar el trámite será necesario disponer de DNI, NIE o pasaporte en vigor, permiso de circulación del vehículo, permiso de conducir en vigor, estar empadronado en la zona correspondiente y encontrarse al corriente del pago de los impuestos municipales.

La tasa anual del distintivo se mantiene en 24 euros y el pago podrá efectuarse mediante tarjeta bancaria o a través de la carta de pago emitida por el Ajuntament de Palma. No se admitirá el pago en efectivo.

La solicitud podrá realizarse a partir del 16 de septiembre tanto de forma telemática como presencialmente en las oficinas de la SMAP, mediante cita previa.

Una vez completado el trámite y realizado el pago, el distintivo será válido transcurridas 72 horas, tanto si el abono se efectúa con tarjeta como mediante documento bancario.

Renovación de distintivos actuales

Por otro lado, el regidor aclaró que los residentes que ya disponen de distintivo ORA en alguno de los sectores actuales no tendrán que realizar ningún trámite, ya que la renovación se efectuará, como cada año, mediante el procedimiento ordinario.

Asimismo, explicó que la ampliación de la ORA conllevará una reorganización de algunos sectores, por lo que el número asignado a determinados residentes podría cambiar. En este sentido, recomienda consultar la dirección en la página web habilitada para comprobar qué sector corresponde a cada domicilio.

De este modo, se desarrollarán dos procesos paralelos: por un lado, la tramitación de los nuevos distintivos para los residentes de las calles que se incorporarán a la ORA, cuyo plazo de solicitud se iniciará el 16 de septiembre; y, por otro, la renovación ordinaria de los distintivos ya existentes, que, como es habitual, se llevará a cabo durante el mes de noviembre.

Finalmente, Deudero explicó que los trabajos preparatorios para la puesta en funcionamiento de la ampliación ya han comenzado. En este sentido, ya se han instalado las nuevas máquinas expendedoras de la ORA y, durante los próximos meses, se llevarán a cabo las tareas de señalización vertical y horizontal, así como el pintado de las plazas reguladas.

Asimismo, el Ajuntament recuerda que los residentes cuyas calles no formen parte de la ampliación no deberán realizar ningún trámite.

Por su parte, los conductores que no residan en estas calles y estacionen en las nuevas zonas ORA deberán utilizar el sistema habitual de estacionamiento regulado mediante la aplicación mobiAPParc o las máquinas expendedoras.

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“Esta regulación tiene como objetivo favorecer la rotación de vehículos y facilitar la disponibilidad de plazas para compras, gestiones y visitas”, concluyó Deudero.