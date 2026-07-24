La EMT incorpora 19 nuevos conductores para continuar reforzando el servicio ante la llegada de nuevos autobuses

La Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma ha incorporado a 19 nuevos conductores con el objetivo de continuar reforzando el servicio y ampliar la capacidad operativa de la empresa ante la llegada de los nuevos autobuses eléctricos.

En concreto, se han incorporado 16 conductores y 3 conductoras, que forman parte de dos procesos selectivos convocados recientemente por la EMT para reforzar la plantilla y garantizar la disponibilidad de personal necesaria para atender las necesidades actuales del servicio. Los nuevos trabajadores finalizaron su periodo de formación durante la pasada semana y ya se han incorporado al servicio.

Estas incorporaciones se enmarcan, por un lado, en la convocatoria mediante concurso-oposición de hasta 150 plazas de conductor o conductora, incluidas en la Oferta Pública de Empleo, los presupuestos y las tasas de reposición aprobadas, con el objetivo de reforzar la plantilla estructural de la EMT.

De estas 150 plazas, 80 tendrán carácter fijo anual a tiempo completo, mientras que 70 serán plazas fijas discontinuas a tiempo completo, con un mínimo de nueve meses de actividad y llamamientos cíclicos entre los meses de febrero y noviembre.

Asimismo, la EMT ha impulsado un segundo proceso para la creación de una bolsa de trabajo de 100 plazas de personal fijo discontinuo al 60 por ciento de jornada, que permitirá atender las necesidades organizativas y se activará en función de las necesidades del servicio.

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Con la incorporación de estos 19 nuevos conductores, la EMT continúa avanzando en el refuerzo de su capacidad operativa y en la mejora de la disponibilidad de la flota, contribuyendo así a mejorar la calidad del servicio de transporte público de Palma.