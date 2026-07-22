El Ajuntament retira más de 44 toneladas de residuos en tres sectores de Palma

El Ajuntament de Palma ha retirado más de 44 toneladas de residuos en tres sectores de la ciudad, a través del programa 'Palma a Punt', que desarrolla Emaya con el objetivo de aplicar un Plan estratégico de limpieza por sectores con equipos especializados, que han desbrozado más de 122.000 metros lineales de hierba y han baldeado cerca de 879.000 metros cuadrados de superficie urbana.

En el transcurso del mes de junio, la empresa municipal se ha centrado en los sectores 9-10, 11 y 13, realizando actuaciones en 31 barrios que comprenden 44.130 viviendas y acogen a más de 103.500 personas.

Sector 9-10

El operativo de limpieza ha trabajado durante once días, en turnos de mañana y tarde, en el sector 9-10, que, en una superficie de 30 kilómetros cuadrados, agrupa a un total de 17 barrios y zonas: Cala Major, Sant Agustí, La Bonanova, El Terreno, Portopi, Son Flor, Son Rapinya, Son Serra-La Vileta, Son Anglada, Son Ximelis, Son Roca, Son Xigala, Los Almendros- Son Pacs, Son Peretó, Gènova, Son Vida y Bellver.

En el conjunto del sector, se contabilizan 22.940 viviendas y 47.294 habitantes.

El dispositivo del turno de mañana se ha centrado en la eliminación de grafitis; el desbroce de hierbas en aceras y bordillos, y el mantenimiento y desinfección de papeleras y contenedores.

En el turno de la tarde, se ha trabajado en tareas de baldeo y soplado de las calles; la recogida de objetos voluminosos; y la limpieza a fondo de papeleras y contenedores.

En este sector 9-10, el balance ha sido el siguiente: 26 toneladas de residuos recogidas; eliminación de 6 grafitis; revisión y limpieza de 858 papeleras; 319 contenedores tratados; 95.000 metros lineales de hierba desbrozada; 408.304 metros cuadrados de calle baldeada, y 1.260 contenedores limpiados exteriormente.

Sectores 11 y 13

Los trabajos realizados en el conjunto de los 5,7 kilómetros cuadrados del sector 11 se han prolongado durante 10 días, comprendiendo 15.314 viviendas y 39.714 personas residentes en los barrios y zonas de Son Malferit, Estadi Balear, Rafal Vell, Rafal Nou, Son Fortesa Nord, Son Cladera, Es Vivero, Son Rutlan y Verge de Lluc.

En los 44,5 kilómetros cuadrados del sector 13 se ha actuado en una área territorial que agrupa a 5.876 viviendas y 16.520 personas distribuidas entre los barrios y zonas de Establiments, Son Espanyol, Son Sardina, es Secar de la Real, sa Indioteria urbano y sa Indioteria rural.

Sumando ambos sectores, el dispositivo ha retirado 18 toneladas de residuos, además de desbrozar 27.325 metros lineales de hierba; tratar 1.122 papeleras y 204 contenedores; baldear 470.461 m² de calzada y acera; eliminar 28 grafitis, y limpiar el exterior de 912 contenedores.

Dispositivo

Los dispositivos han movilizado a una plantilla de 47 trabajadores, entre operarios del servicio, brigadas exclusivas de 'Palma a Punt' y refuerzos externos contratados para tareas específicas, como la limpieza interior de contenedores.

El parque móvil de Emaya utilizado en estas acciones ha estado formado por camiones de caja abierta, vehículos auxiliares, equipos de presión, limpiacontenedores y maquinaria de baldeo.

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El Ajuntament de Palma prevé continuar con el desarrollo del programa 'Palma a Punt' en el resto de sectores de la ciudad, siguiendo una planificación ya establecida para que este Plan especial de limpieza llegue a todas las zonas y áreas de la capital de las Illes Balears.