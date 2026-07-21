El Ajuntament activará un dispositivo especial en Platja de Palma para garantizar la movilidad, la seguridad y los servicios esenciales durante el eclipse solar del 12 de agosto

El Ajuntament de Palma pondrá en marcha un dispositivo especial con motivo del eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que situará a la Platja de Palma como uno de los principales puntos de observación.

El operativo, diseñado de forma coordinada con el Govern de les Illes Balears, la Delegación del Gobierno, la Dirección General de Tráfico, los cuerpos y fuerzas de seguridad y los servicios de emergencias, tiene como objetivo garantizar que la ciudad continúe funcionando con absoluta normalidad durante toda la jornada, asegurando especialmente el acceso a infraestructuras esenciales como el Hospital Universitario Son Espases y el Hospital Son Llàtzer y el aeropuerto de Palma.

Así lo ha explicado este viernes el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, durante la presentación del dispositivo, en la que ha estado acompañado por el quinto teniente de alcalde y regidor de Seguretat Ciutadana, Llorenç Bauzá de Keizer.

Durante su intervención, Bonet ha señalado que el próximo 12 de agosto Palma vivirá “un día absolutamente excepcional” al tener la oportunidad de contemplar un eclipse solar histórico, uno de los acontecimientos más importantes que vivirá la ciudad este verano.

En este sentido, ha destacado que se trata “de una magnífica noticia”, aunque también supone “una enorme responsabilidad para las administraciones”. “Nuestra obligación no consiste únicamente en que la gente pueda disfrutar del eclipse. Nuestra obligación es conseguir que Palma siga funcionando con absoluta normalidad mientras se produce”, ha afirmado.

El primer teniente de alcalde ha explicado que el objetivo del dispositivo es garantizar que una ambulancia pueda llegar a un hospital cuando alguien la necesite, que los servicios de emergencia puedan intervenir sin encontrar una ciudad bloqueada, que quienes tengan un vuelo puedan acceder al aeropuerto sin incidencias, y que los residentes puedan desarrollar su jornada con las mayores garantías posibles.

“Este dispositivo permitirá disfrutar del eclipse sin poner en riesgo nuestros hospitales, el aeropuerto ni los servicios de emergencia”, ha subrayado.

Bonet ha destacado que el Ajuntament lleva semanas trabajando de manera coordinada con el resto de administraciones implicadas para preparar una respuesta conjunta. “No estamos improvisando. Estamos anticipándonos con responsabilidad porque sabemos que el 12 de agosto no será un día cualquiera”, ha asegurado.

Asimismo, ha explicado que la Platja de Palma, entre Can Pastilla y s’Arenal, ha sido designada como uno de los principales puntos oficiales para la observación del eclipse, por lo que concentrará a residentes, turistas, trabajadores, personas alojadas en establecimientos hoteleros y visitantes que acudirán a la costa para contemplar este fenómeno.

En concreto, Bonet ha detallado que, sumando las cerca de 35.000 personas residentes en la zona, las aproximadamente 34.000 plazas turísticas y los alrededor de 30.000 residentes de los barrios colindantes, ese día está previsto haya más de 100.000 personas en la Platja de Palma.

A ello se suma una circunstancia que convierte a Palma en un caso único: la concentración de tres infraestructuras críticas que no pueden detener su actividad, como son el aeropuerto, Son Espases y Son Llàtzer.

En este sentido, Bonet ha advertido de que el Consistorio trabaja para evitar situaciones que puedan comprometer su funcionamiento, como que una ambulancia quede atrapada en un atasco cuando se dirige a un hospital o que miles de personas pierdan su vuelo porque el acceso al aeropuerto haya quedado colapsado.

“En un mes de agosto con la ocupación turística prácticamente al cien por cien, esas personas difícilmente encontrarían alojamiento y generarían una situación muy complicada para toda la isla. Nuestro trabajo consiste precisamente en evitar que ese escenario llegue a producirse”, ha señalado.

Por ello, ha insistido en que el transporte público será “la mejor manera de llegar, disfrutar del eclipse y regresar con normalidad”, además de contribuir a reducir la congestión del tráfico.

Medidas del dispositivo

El operativo contempla restricciones de tráfico y estacionamiento desde primera hora del día en las zonas afectadas.

A partir de las 08.00 horas se procederá al cierre de las salidas 6, 7A, 8, 11 y 12 de la Ma-19 en sentido Llucmajor. Los vehículos serán desviados hacia los cambios de sentido habilitados en las salidas 4 y 10, con información en tiempo real a través de los paneles de la Dirección General de Tráfico.

Entre las 08.00 y las 12.00 horas, únicamente podrán acceder a la zona a través de estas salidas los residentes, trabajadores acreditados, clientes de hoteles con plaza de aparcamiento y usuarios de establecimientos con estacionamiento propio, previa acreditación.

A partir de las 12.00 horas, el cierre de las salidas se mantendrá para todos los vehículos, que deberán utilizar los cambios de sentido habilitados en las salidas 4 y 10.

Asimismo, se llevará a cabo una regulación del tráfico en la primera línea de la Platja de Palma. No se autorizará el acceso de vehículos que no dispongan de estacionamiento privado o no correspondan a residentes o vehículos autorizados.

El dispositivo también contempla la activación del PLATER Palma en fase de preemergencia durante toda la jornada; la puesta en marcha de dos centros de coordinación operativa, uno en la Platja de Palma y otro en la Jefatura de la Policía Local; y el cierre preventivo del bosque de Bellver durante toda la jornada y la limitación de accesos a Na Burguesa desde las 08.00 alas 21.00 horas para reducir el riesgo de incendios.

Asimismo, se reforzará el transporte público y se habilitará un corredor seguro para ambulancias, servicios de emergencia, fuerzas y cuerpos de seguridad y transporte público.

También se ampliará el servicio de socorrismo hasta las 21.30 horas; se realizará un seguimiento del operativo mediante la Unidad de Drones de la Policía Local; se reforzará el servicio de grúas para retirar vehículos que dificulten la actuación de los servicios de emergencia; y se incrementará la vigilancia para prevenir conductas incívicas y cualquier comportamiento que pueda poner en riesgo la seguridad.

En este sentido, Bonet ha reiterado que no estará permitido llevar vidrio, utilizar altavoces o amplificadores, realizar fuego ni lanzar objetos pirotécnicos, especialmente después de situaciones registradas en otras celebraciones como Sant Joan.

Asimismo, el regidor ha explicado que se ha estudiado la visibilidad del eclipse en la zona y que, en gran parte de la Platja de Palma, la observación no será posible de la misma manera, concentrándose especialmente a partir del Balneario 4. Esta circunstancia puede provocar desplazamientos hacia esa zona concreta, motivo por el cual el operativo contempla un control coordinado con todos los cuerpos de emergencia.

Finalmente, Bonet ha recordado que se trata de “medidas excepcionales para un día excepcional” y ha agradecido de antemano la comprensión y colaboración de la ciudadanía.

“Sabemos que estas medidas supondrán molestias durante unas horas, pero son necesarias. Las administraciones tenemos la obligación de prepararnos para escenarios extraordinarios y de tomar decisiones antes de que aparezcan los problemas, no cuando ya es demasiado tarde”, ha señalado.

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Bonet ha concluido destacando que “si el próximo 12 de agosto los hospitales funcionan con normalidad, el aeropuerto mantiene su actividad, los servicios de emergencia pueden actuar sin dificultades y miles de personas disfrutan del eclipse con tranquilidad, el dispositivo habrá cumplido su objetivo”.