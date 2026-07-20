El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, coloca la primera piedra de la promoción de 80 pisos de alquiler a precio limitado en Son Ferragut, en el marco del Plan Municipal de Vivienda

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha presidido el acto de colocación de la primera piedra de la promoción de 80 pisos de alquiler a precio limitado en Son Ferragut, en el marco del Plan Municipal de Vivienda, que incluye también, en su primera fase, la construcción de otras 87 viviendas asequibles en Camp Redó.

En la convocatoria han participado también el regidor de Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics, Óscar Fidalgo; el arquitecto Patxi Mangado, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y autor del proyecto arquitectónico de ambas promociones, así como el consejero delegado de Locare, empresa adjudicataria, Eduardo Agustín Cordero, y otros representantes de la entidad.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que este acto supone "un paso muy importante para seguir ampliando el acceso a la vivienda asequible en Palma" y ha subrayado que esta primera piedra "representa un nuevo hito dentro de la estrategia municipal de vivienda y la constatación de que los proyectos que presentamos al comienzo de la legislatura se materializan".

Asimismo, ha remarcado que la vivienda constituye una de las principales prioridades del equipo de gobierno y que el Plan responde precisamente a una estrategia integral que combina nuevas promociones, colaboración público-privada, desarrollo urbanístico y medidas de agilización administrativa para incrementar la oferta de vivienda asequible en Palma.

"Somos plenamente conscientes de que el acceso a la vivienda constituye uno de los principales retos a los que se enfrentan hoy las ciudades, también Palma", ha señalado el primer regidor de Cort, añadiendo que "a partir de ahora comienza la construcción de viviendas que permitirán ampliar la oferta de alquiler a precio limitado y ofrecer nuevas oportunidades a muchos residentes que quieren desarrollar su proyecto de vida en su ciudad".

Las dos promociones, con un total de 167 viviendas repartidas entre Son Ferragut (80) y Camp Redó (87), estarán destinadas íntegramente al alquiler a precio limitado, con rentas reguladas de acuerdo a la normativa del Govern de les Illes Balears, y contarán con viviendas de entre uno y tres dormitorios.

Además, incorporan un marcado componente social. Si bien inicialmente estas promociones reservaban un mínimo del 30% de las viviendas a jóvenes menores de 35 años; un 10% a personas mayores de 65 años, y otro 10% a familias monoparentales, la oferta presentada amplía finalmente estos porcentajes, comprometiéndose a reservar un mínimo del 50% de las viviendas para jóvenes de hasta 35 años, un 30% para personas mayores de 65 años y un 20% para familias monoparentales.

"De este modo, se contribuye a facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos que encuentran mayores dificultades, ampliando y reforzando el carácter social de estas promociones", ha destacado Martínez Llabrés.

En esta misma línea, y con el objetivo de reforzar las garantías hacia los inquilinos, el Ajuntament firmó también una adenda con la empresa adjudicataria que establecía, entre otras medidas, que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) será asumido íntegramente por la entidad y no pueda repercutirse a los arrendatarios, pese a que la normativa lo permita.

Además, todos los gastos de mantenimiento y servicios comunes estarán sujetos a una limitación de precio y deberán quedar perfectamente definidos desde el momento de la firma de cada contrato.

"Hablamos de un proyecto que demuestra el valor de la colaboración público-privada cuando existe un objetivo compartido: ofrecer más vivienda asequible a los ciudadanos y con las mejores garantías", ha continuado el alcalde.

Para finalizar, ha recordado que estas dos promociones constituyen la primera fase del Plan Municipal de Vivienda, que tendrá continuidad con una segunda destinada a impulsar otras 807 viviendas de alquiler a precio limitado en siete solares municipales. Estas promociones irán acompañadas, además, de nuevos equipamientos que contribuirán a dotar de los servicios necesarios, muchos de ellos reivindicaciones vecinales, a los barrios donde se ubican.

En el acto han participado Jaime Martínez, alcalde de Palma; el regidor Óscar Fidalgo; el arquetacto Patxi Mangado; y Eduardo Agustín Cordero, consejero delegado de Locare, empresa adjudicataria. / .

Asimismo, el Consistorio asumirá el desarrollo de aquellos lotes de la primera fase que quedaron desiertos para garantizar que todas las promociones previstas puedan ejecutarse.

A esta estrategia municipal de vivienda se suma también el desarrollo de ocho Proyectos Residenciales Estratégicos en Son Puigdorfila, Son Güells, Son Ximelis, Son Cladera Nord, Cas Pastors, Son Toells, Cant Fontet y Son Pardo, que permitirán incorporar cerca de 10.000 viviendas al mercado residencial de Palma, de las cuales más de la mitad contarán con algún grado de protección.

Además, el Ajuntament continúa impulsando otras medidas para incrementar el parque de vivienda, como la conversión de locales y oficinas en viviendas —que ya ha permitido incorporar cerca de 200 viviendas a precio limitado en la ciudad—, así como diferentes iniciativas para agilizar la gestión urbanística, entre ellas la implantación de las Entidades de Colaboración Urbanística, la eliminación de la cita previa y la puesta en marcha del visor urbanístico.

Por su parte, el arquitecto Patxi Mangado ha destacado el “especial valor simbólico” del acto de este viernes, pues “explica que existe un compromiso y que se le da la importancia institucional” que merece la construcción de vivienda protegida y asequible.

Noticias relacionadas

En la misma línea le ha seguido el consejero delegado de Locare, quien ha resaltado también la necesidad y la importancia de la colaboración público-privada para desarrollar este tipo de iniciativas, y el componente de calidad y sostenibilidad que rige la construcción de estas promociones.