Aprobado el arrendamiento del antiguo parque de Bomberos de Son Castelló para convertirlo en una nueva comisaría de la Policía Local

La Junta de Govern ha aprobado este miércoles el expediente de contratación para el arrendamiento del inmueble situado en la calle Gremi dels Picapedrers, 1, antiguo parque de bomberos de Son Castelló, que se convertirá en una nueva comisaría de la Policía Local de Palma.

Esta actuación se enmarca en el compromiso del Ajuntament de reforzar la seguridad ciudadana mediante el incremento de los efectivos policiales, la mejora de las infraestructuras y medios materiales del cuerpo.

En este sentido, la futura comisaría permitirá incrementar la capacidad operativa del cuerpo y reforzar el modelo de policía de proximidad. Además, se sumará al conjunto de actuaciones previstas para modernizar y ampliar la red de dependencias de la Policía Local, entre ellas el futuro cuartel de Nou Llevant, que sustituirá las instalaciones de Sant Ferran; la nueva comisaría proyectada en los antiguos cines Metropolitan; y la comisaría de Ses Estacions, que ya se encuentra en funcionamiento.

Asimismo, la nueva comisaría responde a la necesidad de disponer de más espacio para dar respuesta al importante crecimiento de la plantilla previsto para los próximos años. A lo largo de 2026 se incorporarán alrededor de 170 nuevos agentes y, durante 2027, está prevista la llegada de otros 50 efectivos.

Tal y como ha explicado la portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, el inmueble, propiedad de ASIMA, ha sido seleccionado tras analizar las distintas alternativas disponibles en la zona de Son Castelló.

Los informes técnicos concluyen que se trata del único espacio que reúne las condiciones funcionales necesarias para este uso, motivo por el que se ha optado por su adjudicación directa.

El proyecto de adecuación de las instalaciones ha sido redactado por el Ajuntament y ya se encuentra finalizado. Las obras, con un presupuesto de ejecución aproximado de un millón de euros, serán ejecutadas y financiadas íntegramente por la propiedad antes de la puesta en funcionamiento de las nuevas dependencias.

La futura comisaría ocupará las plantas sótano, baja, primera y segunda del antiguo parque de bomberos y tendrá capacidad para albergar a cerca de 150 agentes.

Las instalaciones contarán con zonas de oficinas, salas de reuniones y de briefing, vestuarios, almacenes, dependencias técnicas y de servicio, así como espacios de aparcamiento para los vehículos policiales.

El acuerdo aprobado autoriza un gasto máximo de 3,52 millones de euros (IVA incluido) para cubrir el contrato de arrendamiento durante los 20 años de vigencia previstos.

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Con esta actuación, el Ajuntament continúa avanzando en la modernización de la Policía Local mediante la mejora de sus infraestructuras, el refuerzo de la presencia policial en los barrios y la prestación de un servicio más cercano, eficiente y adaptado a las necesidades actuales de Palma.