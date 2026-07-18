El Ajuntament de Palma refuerza los medios de la Policía Local con la adquisición de dos nuevos drones y un sistema inteligente de gestión de llaves

La Junta de Govern ha aprobado este miércoles la adjudicación del contrato para el suministro de dos nuevos sistemas de aeronaves no tripuladas (drones) destinados a la Policía Local de Palma. El contrato ha sido adjudicado a la empresa ACRE Soluciones Topográficas Alquiler y Venta, S.L., por un importe total de 20.331 euros (IVA incluido).

La adquisición contempla un primer equipo, dotado de accesorios y capacidad para operar en condiciones meteorológicas adversas, por un importe de 11.587 euros (IVA incluido), y un segundo equipo equipado con accesorios y avanzadas prestaciones para la observación nocturna, además de funciones de geolocalización, por 8.744 euros (IVA incluido).

Estos nuevos dispositivos se incorporarán a la Unidad de Drones (UDROP) de la Policía Local de Palma y permitirán reforzar la vigilancia y la seguridad en espacios públicos con gran afluencia de personas, especialmente durante acontecimientos deportivos, fiestas y otros eventos.

Asimismo, mejorarán la capacidad operativa del cuerpo policial al facilitar la monitorización de amplias zonas, reforzar las tareas de prevención y vigilancia y prestar apoyo a las unidades policiales en situaciones de emergencia, además de colaborar con otras áreas municipales cuando sea necesario.

Estas actuaciones forman parte del compromiso del Ajuntament de Palma con la modernización de la Policía Local. / Alberto Vera

Sistema electrónico de custodia, control y gestión de llaves

En el marco del compromiso del equipo de gobierno con la modernización y la mejora de los medios materiales de la Policía Local, la Junta de Govern también ha aprobado el expediente de contratación para el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema electrónico de custodia, control y gestión de las llaves de los vehículos policiales.

El contrato cuenta con un presupuesto máximo de licitación de 82.135,40 euros (IVA incluido) y permitirá automatizar la asignación de las llaves a las patrullas al inicio de cada turno, facilitando a los mandos un mayor control sobre las entregas y devoluciones y reforzando la seguridad en la custodia de las llaves.

El proyecto incluye la instalación de cinco armarios electrónicos inteligentes conectados a una única plataforma de software en entorno web. Dos de ellos se ubicarán en las instalaciones de Sant Ferran, mientras que los otros tres se instalarán en las prefecturas Este, Oeste y Litoral.

Noticias relacionadas

Estas actuaciones forman parte del compromiso del Ajuntament de Palma con la modernización de la Policía Local, mediante la incorporación de nuevos recursos que mejoran la capacidad operativa del cuerpo y las condiciones de trabajo de los agentes.