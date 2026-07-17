La Gerencia de Urbanismo aprueba inicialmente la nueva Ordenanza de Urbanización, Arbolado y Espacios Libres de Palma

La Gerencia de Urbanismo ha aprobado inicialmente este martes la nueva Ordenanza Municipal de Urbanización, Arbolado y Espacios Libres, una normativa que actualizará y unificará los criterios con los que se diseña, urbaniza y transforma el espacio público de Palma.

Según ha explicado el regidor de Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics, Óscar Fidalgo, en rueda de prensa, la nueva regulación sustituye una ordenanza cuya base procedía de 1985 y que había quedado desfasada respecto a la legislación vigente y a las necesidades actuales de la ciudad.

“Con este paso, el Ajuntament dota a Palma de un instrumento actualizado que permitirá planificar los futuros desarrollos urbanos bajo criterios comunes de calidad, sostenibilidad, accesibilidad y seguridad jurídica”, ha destacado.

La ordenanza, de aplicación en todo el término municipal de Palma, contempla todas aquellas actuaciones que se desarrollen en la vía pública o en futuros suelos de cesión al Ajuntament y que afecten, entre otros elementos, a aceras, calzadas, redes de saneamiento y pluviales, alumbrado público, instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, arbolado de alineación y mobiliario urbano.

El objetivo es establecer unas reglas claras y homogéneas para todos los proyectos de urbanización, mejorando la calidad de las actuaciones, facilitando el trabajo de técnicos y profesionales del sector y reduciendo incidencias durante la ejecución y el mantenimiento de las obras.

La nueva normativa se inspira, para ello, en cinco principios fundamentales: la accesibilidad universal, la prioridad de la movilidad peatonal, la seguridad del espacio público, la perspectiva de género y el confort urbano.

Entre sus principales novedades, destaca la implantación de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), un conjunto de soluciones que permitirá gestionar el agua de lluvia de una forma más eficiente y natural, favoreciendo su infiltración en el terreno, reduciendo el riesgo de inundaciones, disminuyendo la carga sobre la red de alcantarillado, mejorando la calidad del agua y contribuyendo a la recarga de los acuíferos y al incremento de la biodiversidad urbana.

Asimismo, la normativa apuesta por el soterramiento de algunas instalaciones. Con carácter general, se prohíbe la implantación de conducciones aéreas y del cableado eléctrico y de telecomunicaciones adosado a fachadas, salvo que la legislación de rango superior lo permita. Del mismo modo, tampoco podrán autorizarse este tipo de instalaciones en edificios catalogados de valor histórico, artístico o tradicional.

La ordenanza también reconoce el arbolado de alineación como un servicio urbanístico esencial y regula su correcta implantación, garantizando entre otras cuestiones que dispongan del espacio necesario para desarrollarse adecuadamente.

En este sentido, la normativa establece que la propuesta de arbolado de alineación de una calle deberá incluir el máximo número de ejemplares que la especie permita; que el arbolado en viario tenga unas características que permitan su correcto desarrollo; respetar, siempre que sea posible, el arbolado preexistente; y la protección de los troncos de arbolado durante el transcurso de las obras.

Además, se establece como forma de plantación básica en viario urbano el suelo estructural, con el objetivo de favorecer el desarrollo de los árboles, mejorar la infiltración del agua de lluvia y reducir el levantamiento de pavimentos.

Y en materia de espacios libres públicos, la normativa también fija nuevos criterios para el diseño de parques, jardines y plazas, que deberán concebirse igualmente como lugares de estancia y convivencia.

En este sentido, los proyectos deberán incorporar memorias o estudios sobre las necesidades verdes del entorno, el arbolado patrimonial, la red de riego y la cobertura de sombra, además de prever recorridos peatonales, zonas de descanso y de dotación de arbolado y jardinería, alumbrado adecuado, espacios para el juego y el deporte, mobiliario urbano y fuentes de agua potable.

La nueva ordenanza regula también el procedimiento administrativo para la ejecución y recepción de las obras de urbanización, clarificando las obligaciones de los promotores cuando sus actuaciones afecten al espacio público, unificando los criterios técnicos que deberán seguir todas las intervenciones y aportando mayor seguridad jurídica.

Asimismo, incorpora un régimen sancionador que permitirá garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa, con infracciones que pueden ser leves, de hasta 750 euros; graves, de 751 euros a 1.500 euros; y muy graves, de 1.501 a 3.000 euros.

Tras esta aprobación inicial en Consejo de Gerencia, el texto continuará su tramitación administrativa hasta su elevación a Pleno para su aprobación definitiva.

"Con esta ordenanza el Ajuntament apuesta por una ciudad más accesible, más verde, más segura y mejor preparada para afrontar los desafíos del futuro, garantizando que cada nueva calle, plaza, parque o actuación urbanística contribuya a construir una Palma de mayor calidad, más resiliente y pensada para las personas", ha expresado el regidor.

Otros acuerdos de Gerencia

El Consejo de Gerencia de Urbanismo de este martes ha dado también luz verde a la concesión de diferentes licencias de cambio de uso de locales a viviendas que permiten incorporar 12 nuevas viviendas de precio limitado al parque residencial de Palma.

Asimismo, se ha concedido la licencia de primera ocupación para un edificio plurifamiliar compuesto por 88 viviendas.

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“Con estas actuaciones, el Ajuntament continúa avanzando en la tramitación urbanística para favorecer la incorporación de nueva vivienda al mercado residencial y dar respuesta a una de las principales necesidades de la ciudad”, ha finalizado Fidalgo.